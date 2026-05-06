Πέθανε ο παπά-Τσάκαλος, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις

Πέθανε ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος, γνωστός «παπά-Τσάκαλος». Την είδηση γνωστοποίησε ο γιος του Κωνσταντίνος, τονίζοντας πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό.

Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα στο Καταφύλλι Αργιθέας Καρδίτσας.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Τσιάκαλου:

«Ο αγαπημένος μου πατέρας. ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος, ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος από τα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας δεν είναι πια μαζί μας.

Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός. Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία.

Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων.

Εργάστηκε από 12 χρονών παιδάκι, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας. Η τελευταία του ενορία, ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό έμελε να είναι έργο ζωής αφού την ξαναέκτισε εκ θεμελίων και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τους ναούς της Αττικής.