Νέα Ιωνία: Έπεσε τμήμα της γέφυρας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως

«Το πρόβλημα υπάρχει αρκετό καιρό» είπε στο OPEN ο δήμαρχος της περιοχής.

Από τύχη δεν είχαμε θύματα καθώς τα ξημερώματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία αποσπάστηκε τμήμα της γέφυρας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», στη Νέα Ιωνία

Λόγω του περιστατικού, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Το πρόβλημα υπάρχει αρκετό καιρό»

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, o δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης ανέφερε: «Το πρόβλημα υπάρχει αρκετό καιρό. Έχω στείλει τρία έγγραφα στην Περιφέρεια και έχω ενημερώσει. Την πρώτη φορά πήρα απάντηση ότι ο οπλισμός που έχει αποκαλυφτεί είναι οπλισμός διαμονής και για το φορτίο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλοκαίρι είχα ενημερώσει ότι μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα να πέσει η γέφυρα αλλά υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κομμάτια από τα επιχρήσματα σε διερχόμενους. Πήρα διαβεβαίωση ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Μας έχει φάει η επιχειρησιακή γραφειοκρατία».

Πηγή: ethnos.gr