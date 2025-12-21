Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ 21-12-2025 03:43 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 01:13, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρισκόταν 8 χλμ. ΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα. Πηγή: newsbomb.gr Παίζει με τις γνώσεις σου και τον χρόνο: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ παίρνεις master στη γεωγραφία menshouse.gr Αιφνιδιάζει και τους δικούς του: Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr «Δεν ήταν 500ευρα, τρομερή η δημοσιογραφία σου!»: Ευθεία επίθεση Ιωάννας Τούνη σε Γιώργο Λιάγκα (Vid) dailymedia.gr Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Εκκωφαντική πτώση λόγω Σαμαρά instanews.gr Δεν μεγαλοπιάνεται, δεν ανεβάζει τιμές: Το νησί με τη φουλ ελληνική πελατεία είναι η νο1 ιδέα για διακοπές φέτος menshouse.gr Ξεκάθαρο μετά το πρώτο φιλικό: Τέτοιον παίκτη δεν είχε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Θηρίο με ατελείωτες δυνάμεις: Το τέλειο αριστερό μπακ για overlaps είναι σταθερά η νο1 επιλογή του Νίστρουπ menshouse.gr «Ανήκει στην ολιγομελή κατηγορία αυτών που…»: Ο δημοσιογράφος εκτός MEGA που αποθέωσε η Κατερίνα Παναγοπούλου dailymedia.gr Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ SHARE