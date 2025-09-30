Γιώργος Λυγγερίδης: Απονεμήθηκε το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στην οικογένειά του

Σε συγκινητική τελετή στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών (27/9/2025), απονεμήθηκε το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στους γονείς και την αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη.

Επίσης, δόθηκαν Αστυνομικοί Σταυροί σε 17 συναδέλφους της διμοιρίας του, οι οποίοι έσπευσαν να μεταφέρουν τον σοβαρά τραυματισμένο Λυγγερίδη σε ασφαλέστερο σημείο πριν επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, μετά τη λήξη του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, ξέσπασαν άγρια επεισόδια από οργανωμένους οπαδούς. Ο Λυγγερίδης, που βρισκόταν σε υπηρεσία με τη διμοιρία του, χτυπήθηκε από ναυτικού τύπου φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε από τον όχλο. Το βλήμα τον τραυμάτισε σοβαρά στον μηρό, διαλύοντας αρτηρία και προκαλώντας μαζική αιμορραγία.

Αθάνατος!

Σε συγκινητική τελετή στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών (27/9/2025), απονεμήθηκε το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στους γονείς & αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη για την ηρωική θυσία του.



Επίσης, Αστυνομικοί Σταυροί σε 17 συναδέλφους της διμοιρίας του, οι οποίοι, με κίνδυνο… pic.twitter.com/9794UI91WB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 29, 2025

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του ποδιού για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο 31χρονος αστυνομικός κατέληξε στις 27 Δεκεμβρίου 2023, στις 12:34 το μεσημέρι, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη χώρα.