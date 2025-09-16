Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν εκταφή των παιδιών τους με εξώδικο στον Μητσοτάκη

Οι γονείς Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι κοινοποίησαν εξώδικο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας την εκταφή των παιδιών τους -που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

Το αίτημά τους επικεντρώνονται στο ότι θέλουν να εξακριβωθεί η ταυτότητα των σορών αλλά και η αιτία θανάτου. Όπως υπογραμμίζουν, η άρνηση εκταφής παραβιάζει τα άρθρα 8 (σεβασμός ιδιωτικής ζωής) και 6 (δίκαιη δίκη) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του νεκρού Ντένις, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή από τη Δευτέρα.

Στο εξώδικο τους αναφέρουν πως χωρίς την εκταφή παραμένουν σκοτεινά τα αίτια θανάτου, αφού η ανάκριση δεν ερεύνησε ούτε γνωστοποίησε κρίσιμα στοιχεία.

Το εξώδικο κατατέθηκε προς τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα γνωστοποίησής του δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Κατατέθηκε επίσης στον Εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα, ο οποίος κατέληξε χθες (15/9) μόλις εντός μίας εβδομάδας σε πρόταση 996 σελίδων για τους κατηγορούμενους.

Σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού κοινοποιεί το εξώδικο και, μεταξύ άλλων, ρωτάει: «Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή;».

Η ανάρτηση και το εξώδικο (link στο τέλος):

Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;;



Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας… — Maria Karystianou (@mkaristianou) September 16, 2025

Πηγή: ethnos.gr