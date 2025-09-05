Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

Απίστευτες εικόνες στους δρόμους της περιοχής.

Σκηνές κινηματογραφικής δράσης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στους δρόμους των Γλυκών Νερών, όταν περιπολικό εντόπισε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες στην συμβολή των οδών Αρριώνος και Αιγαίου.

Ο οδηγός, μόλις είδε το σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στους δρόμους της περιοχής.

Η μοτοσικλέτα διέσχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα τις οδούς Αρριώνος, Γαλήνης, Κρυστάλλη, Υπαπαντής και Ανθέων, για να χαθεί τελικά σε χωμάτινο δρόμο. Οι αστυνομικοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Λίγο αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε ξανά στην οδό Ξενοφώντος, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό που τον καταδίωκε.

Ο 17χρονος από το Ελ Σαλβαδόρ, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Πηγή: newsbomb.gr