Είχε ατύχημα ο Ευτύχης Μπλέτσας (vid)

Aτύχημα είχε ο Ευτύχης Μπλέτσας στον Εύοσμο, στην διάρκεια της ταξιδιωτικής του εκπομπής.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής αφού ο παρουσιαστής έχει στήσει την κάμερα, γυρίζει προς τα πίσω και πιάνεται από μια κολώνα φωτισμού για να κάνει ένα ακροβατικό. Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.

Η σιδερένια κολώνα ξεριζώνεται πολύ εύκολα και πέφτει στο γρασίδι μαζί με τον παρουσιαστή, ο οποίος δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί. «Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», λέει γυρνώντας και πάλι προς την κάμερα.

Εκεί στον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού από τύχη ζείτε. pic.twitter.com/FUKYeCtL5q — Ειδικολοχίτης 🇬🇷 (@elochitis) August 8, 2025