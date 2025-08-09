Είχε ατύχημα ο Ευτύχης Μπλέτσας (vid)

Στο ξεκίνημα της εκπομπής αφού ο παρουσιαστής έχει στήσει την κάμερα, γυρίζει προς τα πίσω και πιάνεται από μια κολώνα φωτισμού για να κάνει ένα ακροβατικό. Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.
Η σιδερένια κολώνα ξεριζώνεται πολύ εύκολα και πέφτει στο γρασίδι μαζί με τον παρουσιαστή, ο οποίος δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί. «Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», λέει γυρνώντας και πάλι προς την κάμερα.
Εκεί στον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού από τύχη ζείτε. pic.twitter.com/FUKYeCtL5q— Ειδικολοχίτης 🇬🇷 (@elochitis) August 8, 2025
Η δε κολώνα σε άριστη κατάσταση δε το συζητώ. Μια πεταλούδα να ακουμπούσε είχε πέσει. pic.twitter.com/ptKYbzxKuZ— Ειδικολοχίτης 🇬🇷 (@elochitis) August 8, 2025