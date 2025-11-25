Δολοφονία Λυγγερίδη: Συνεχίζεται στον Κορυδαλλό η δίκη, 147 άτομα στο εδώλιο, 250 οι μάρτυρες

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, συνεχίζεται σήμερα –μετά τη διακοπή της 5ης Νοεμβρίου– η δίκη οργανωμένων και μη οπαδών που φέρονται ότι εμπλέκονται στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα.

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί 147 άτομα, αντιμέτωποι οι περισσότεροι με κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή και δράση τους σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αποδίδονται εκρήξεις, εκβιασμοί κ.ά. αδικήματα, ενώ κατηγορούμενοι για πλημμελήματα είναι μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μεταξύ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι η ηγετική ομάδα της Θύρας 7 αλλά και άλλοι οργανωμένοι και μη οπαδοί του Ολυμπιακού στους οποίους καταλογίζεται μεταξύ άλλων ότι συντονισμένα, προετοίμασαν και προκάλεσαν τα επεισόδια που κόστισαν την ζωή του Γιώργου Λυγγερίδη.

Να σημειωθεί ότι για τη θανατηφόρα ρίψη της φωτοβολίδας, σε ευθεία βολή, κατά του αστυνομικού, έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη ένας 20χρονος.

Η δίκη που ξεκινά σήμερα αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας, με τους μάρτυρες που έχουν κληθεί να φθάνουν τους 250.

Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι με χρόνο λήξης του 18μήνου τους, πολύ σύντομα, ενώ άλλοι έχουν αφεθεί ήδη ελεύθεροι με όρους καθώς συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

Πηγή: news247.gr