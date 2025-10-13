Νέα σελίδα για τη Γάζα: Υπεγράφη η Συμφωνία Ειρήνης

Οι ηγέτες ΗΠΑ, Αιγύπτου, Τουρκίας και Κατάρ υπέγραψαν τη Συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα. Μετά την ολοκλήρωση των εναρκτήριων δηλώσεών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή ενός εγγράφου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ελ-Σίσι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Σεΐχης Ταμίμ επίσης υπέγραψαν το έγγραφο, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έγγραφο καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς εφαρμογής της συμφωνίας, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα «πολύ αναλυτικό και ολοκληρωμένο κείμενο» που θέτει τις βάσεις για τη νέα φάση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση των συνομιλιών για τη Γάζα, ενώ ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο μοναδικός ηγέτης ικανός να φέρει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Αίγυπτος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη συμφωνία και, αναφερόμενος στον Σίσι, έκανε λόγο για έναν ισχυρό ηγέτη.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει ο Αιγύπτιος πρόεδρος στο Συμβούλιο για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος Σίσι απάντησε: «Θα είμαι εκεί» και ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, είπε ότι υπάρχει «μακρύς κατάλογος αιτήσεων» για συμμετοχή στο συμβούλιο.

Πηγή: ethnos.gr