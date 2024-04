Χάος στη Βουλή της Γεωργίας: Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών καταγράφηκε από τις κάμερες (vid)

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, εικόνες χάους υπήρξαν μετά από αυτό το περιστατικό , με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρακολουθεί ξαφνιασμένος και έντρομος τα όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια του. Κάποιοι έτρεχαν και ξεκίνησαν και εκείνοι να τσακώνονται ενώ άλλοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα του περιστατικού στην Βούλη, έξω από αυτήν είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο που φέρνει το κυβερνών κόμμα.

Πηγή: newsbomb.gr

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE