Προοίμιο αντιποίνων: Σύγκρουση δηλώσεων IDF - Φρουρών της Επανάστασης

Ο Σαλαμί είπε χαρακτηριστικά: «Δημιουργήσαμε μια νέα εξίσωση με το Ισραήλ - από εδώ και στο εξής θα απαντάμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα εκ μέρους του απευθείας από το ιρανικό έδαφος».

Ακολούθησε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που αναφέρει:

«Η ευρείας κλίμακας συντονισμένη επίθεση του Ιράν αποδεικνύει ότι αποτελεί όχι μόνο περιφερειακή αλλά και διεθνή απειλή.

Μαζί με έναν αμυντικό συνασπισμό διεθνών εταίρων, επιτύχαμε την επιτυχή αναχαίτιση του 99% των εναέριων απειλών που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Στεκόμαστε ισχυροί μαζί ενάντια σε κάθε εχθρό που αποτελεί απειλή τόσο για το Ισραήλ όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο»

Iran's wide-scale coordinated attack demonstrates it poses not only a regional threat but an international one.



Together with a defense coalition of international partners, we achieved a successful interception of 99% of aerial threats launched by Iran.



