Βαλτιμόρη: Σωστικά συνεργεία αναζητούν μέχρι και 20 άτομα στο ποτάμι μετά την κατάρρευση της γέφυρας (vids)

Η εταιρεία Synergy Marine Group επιβεβαίωσε ότι το φορτηγό πλοίο της Dali με σημαία Σιγκαπούρης προσέκρουσε σε πυλώνα.

«Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν καθοριστεί ακόμη», διευκρίνισε η εταιρεία, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Dali, όπως και οι δύο πλοηγοί που βρίσκονταν πάνω σε αυτό την ώρα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, ο Κέβιν Κάρτραϊτ, δήλωσε ότι πιστεύεται πως έως και 20 εργάτες, που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, έπεσαν στο ποταμό Πατάπσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα της πρόσκρουσης πάνω στην Francis Scott Key Bridge βρίσκονταν επίσης οχήματα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube δείχνει ένα πλοίο να προσκρούσει σε πυλώνα της γέφυρας και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της να καταρρέει και να πέφτει στον ποταμό Πατάπσκο.

Περιστατικό με πολλαπλά θύματα

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης αντιμετωπίζει την κατάρρευση γέφυρας στην πόλη ως περιστατικό με πολλαπλά θύματα, ενώ αναζητεί ανθρώπους που έχουν πέσει στον ποταμό Πατάπσκο.

Η γέφυρα Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σ’ αυτή σήμερα το πρωί.

Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 07:20 ώρα Ελλάδας) έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε στη μήκους 3 χιλιομέτρων γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στη 01:35 τα ξημερώματα η αστυνομία της πόλης της Βαλτιμόρης ενημερώθηκε για τη μερική κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge και ότι εργάτες ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό», δήλωσε η Νίκι Φενόι εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία Μεταφορών του Μέριλαντ στο Χ.



BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn