Πρόταση του Άγιαξ στη Μπενφίκα για τον Βλαχοδήμο

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό συνεχίζει ο Άγιαξ, με τους Ολλανδούς να επιθυμούν να εντάξουν στο ρόστερ τους έναν τερματοφύλακα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο «Αίαντας» έχει κάνει επίσημη πρόταση στη Μπενφίκα, όπου αγωνίζεται ο Έλληνας τερματοφύλακας, η οποία φτάνει τα 12 με 13 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μόνο εύκολη δεν θεωρείται η περίπτωσή του, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου και οι Πορτογάλοι δεν έχουν βρει ακόμη κάποιον αντικαταστάτη, οπότε δύσκολα θα πουν το «ναι».

