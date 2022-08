Ο Έρικ Τεν Χαγκ τόνισε πως η ομάδα του έκανε πολλά λάθη στην ήττα της πρεμιέρας και τιμωρήθηκε, ανέφερε πως μπορεί να πάρει έναν τίτλο με την Γιουνάιτεντ όμως η Μπρέντφορντ τον επανέφερε στην σκληρή πραγματικότητα...

Το hype για την εποχή Τεν Χαγκ κράτησε μέχρι το 35ο λεπτό της αναμέτρησης στο Λονδίνο, όταν η Μπρέντφορντ του Τόμας Φρανκ, εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη των φιλοξενούμενων και προηγήθηκε με το απίστευτο 4-0 στο ημίχρονο κόντρα στο φάντασμα που έχει το όνομα: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League βρίσκεται στην τελευταία θέση!

Στο 10' ο Ντασίλβα με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε ανέλπιστα το 1-0 αφού ο Ντε Χέα έκανε ένα πραγματικά αδιανόητο λάθος χάνοντας την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Κρίστιαν Έρικσεν έβαλε και αυτός το... λιθαράκι του στα λάθη, όταν στο 18ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Γιένσεν για το 2-0.

Η άμυνα των φιλοξενούμενων συνέχισε να είναι τραγική και έπειτα από κόρνερ (30') και ασίστ του Τόνεϊ, ο Μπεν Μι, κατεδάφισε τον Μαρτίνες για το 3-0, πριν ο Μπεμό έπειτα από κλέψιμο και νέα ασίστ του Τόνεϊ γράψει το 4-0 του ημιχρόνου!

Η υπέροχη, Μπρέντφορντ, έδωσε το καλύτερο show στους οπαδούς της, στο δεύτερο μέρος έκανε συντήρηση δυνάμεων και κράτησε με άνεση το σπουδαιότερο αποτέλεσμα στην ιστορία της, διασύροντας το... κάτι σαν Γιουνάιτεντ που κατέβηκε στον Brentford Stadium.

Έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειξαν πως μήνας μπαίνει - μήνας βγαίνει τίποτα δεν αλλάζει στο Old Trafford και τα εκατομμύρια δεν φέρνουν την -ποδοσφαιρική- ευτυχία, με την ομάδα να είναι τελευταία και την επόμενη αγωνιστική να αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ εντός έδρας.

Άραγε ο Τεν Χαγκ θα καταφέρει να μείνει, όπως έλεγε τέσσερα χρόνια στην ομάδα και να αλλάξει την ιστορία ή θα φύγει και αυτός όπως όλοι οι άλλοι στη μετά Φέργκιουσον εποχή;

Με τα τωρινά δείγματα γραφής στον αγωνιστικό χώρο μοιάζει σαν όνειρο θερινής νυκτός...

Bryan Mbuemo goal ⚽



Phenomenal break from Brentford and Ivan Toney sets up his strike partner 🔥



Brentford 4-0 Manchester Unitedpic.twitter.com/yTp7yn7CBN