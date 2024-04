Νοκ άουτ και από το Game 5 των Μπακς με τους Πέισερς Γιάννης και Λίλαρντ!

Οι Μπακς βρίσκονται πίσω στη σειρά από τους Πέισερς με 3-1 και καλούνται να μείνουν «ζωντανοί» στο Game 5 που θα διεξαχθεί στην έδρα τους, όμως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντάμιαν Λίλαρντ.

Όπως ενημέρωσαν τα «Ελάφια» οι δύο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι έχουν τεθεί νοκ άουτ για την πέμπτη αναμέτρηση με τους Πέισερς, αφού δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν από το ξεκίνημα της σειράς.

Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard are both out for tonight’s game.