Πλήγμα για τους Σέλτικς: Nοκ άουτ για το Game 5 με τους Χιτ ο Πορζίνγκις

Οι «Κέλτες» απέχουν μια νίκη μακριά από την πρόκριση στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας, αφού προηγούνται με 3-1 στη σειρά, όμως θα υποδεχθούν στην Βοστώνη τους Χιτ, χωρίς τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στην σύνθεσή τους.

Ο Λετονός σέντερ υπέστη διάταση στο πέλμα και το ιατρικό τιμ των Σέλτικς τον έθεσε νοκ άουτ για το Game 5 με τους Χιτ, προκαλώντας προβληματισμό στον Τζο Μαζούλα που ψάχνει λύσεις για να καλύψει το κενό.

Celtics center Kristaps Porzingis has a right soleus strain. He will miss Game 5 vs. Miami on Wednesday.