Δεν είναι αστείο: Η Μπρέντφορντ ρίχνει τέσσερα στο 35' στη Γιουνάιτεντ! (vids)

Πέρσι ήταν η μεγάλη έκπληξη της σεζόν ως νεοφώτιστη έκανε απίθανα πράγματα και έμεινε με άνεση στην κατηγορία.Σήμερα στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας της νέας σεζόν, η ομάδα του Τόμας Φρανκ μέσα σε 35' διέλυσε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο μέρος αφού, πέτυχε τέσσερα τέρματα έπειτα από τραγικά λάθη των «κόκκινων διαβόλων».

Δείτε τα γκολ της Μπρέντφορντ:

