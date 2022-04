Εμενίκε: «Δεν αντέχει άλλο η καρδιά μου» (vid)

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο ο Έμανουελ Εμενίκε.

Ο 34χρονος Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει από την χώρα μας, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καρδιά.

«Ο πόνος που έχω είναι μεγάλος κι η καρδιά μου δεν αντέχει άλλο» λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Αγγλία με την Γουέστ Χαμ, στην Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε, αλλά και στις Σπαρτάκ Μόσχας, Καραμπουκσπόρ, Αλ Αϊν και Βέστερλο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αυτός αντιμετωπίζει, καθώς επίσης και το από που προέρχονται οι πόνοι που έχει στην καρδιά.

The Pain Is Too Much For Me - Ex-Super Eagles player Emmanuel #Emenike



Former Nigerian Footballer, Emmanuel Emenike has said he is in pain as he shares a video of himself in a hospital bed. pic.twitter.com/oUJRFfAao3