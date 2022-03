Ολυμπιακός: Non stop οι χαμηλές… πτήσεις εκτός Φαλήρου - Τα «κακώς κείμενα» που τον πληγώνουν

Το SDNA καταγράφει καρέ – καρέ τη διαδρομή και τις...στραβοτιμονιές της πειραϊκής ομάδας μακριά από το «Καραϊσκάκη» κι εντός του 2022 – Το «μαύρο - κουτί» των φτωχών επιδόσεων και προβληματικών εμφανίσεων, με επίκεντρο τα εκτός έδρας παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Ιανουαρίου 2022.

Στο πρώτο ματς του νέου έτους κι εντελώς απροσδόκητα, ο Ολυμπιακός δεν καταφέρνει να μπει με το «δεξί» στην καινούργια χρονιά.

Οι «ερυθρόλευκοι»…στραβοπατούν στο ραντεβού με τον ουραγό και τότε αποδεκατισμένο από απουσίες, Απόλλωνα Σμύρνης κι αφήνουν δύο βαθμούς στη Ριζούπολη.

Το τελικό 0-0 που γράφτηκε στο φινάλε του ματς στο ταμπλό του «Γ.Καμάρας» ισοδυναμούσε με ήττα για τον Ολυμπιακό.

Μεταξύ μας μάλιστα, μάλλον θα δυσκολεύτηκε φοβερά να πιστέψει εκείνο το αποτέλεσμα, ακόμα και ο μεγαλομέτοχος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, δεδομένου πως ήταν αυτό που λέμε too good to be true, ή αλλιώς, πολύ καλό για να΄ναι αληθινό.

«Έπεσε…βαριά η πρωτοχρονιάτικη γαλοπούλα στους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς» ήταν τότε η πρώτη («μπακαλίστικη») ανάγνωση του ματς από σημαντική μερίδα του κόσμου και των media, στη λογική πως συμβαίνουν ενίοτε κι αυτά και στις καλύτερες ομάδες.

Έλα όμως που στην πορεία η πειραϊκή ομάδα…παντρεύτηκε τις γκέλες στα παιχνίδια μακριά από το «Καραϊσκάκη».

Άχρωμος (και) στη Λεωφόρο

Έπειτα από την ίσως κορυφαία έκπληξη της τρέχουσας σεζόν στη Super League και την «λευκή» - ισοπαλία των πρωταθλητών Ελλάδας κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, ακολούθησε (16 Ιανουαρίου) το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Σε ένα «clasico» όπου ο Ολυμπιακός θαρρείς πως έπαιξε με στόχο απλά και μόνο για να μην χάσει και με την απόδοσή του να κυμαίνεται σε άκρως χαμηλά επίπεδα καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Χωρίς…γυαλισμένο μάτι, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος για τη νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο σε ένα ματς που κανείς δεν θέλει και δεν έχει λόγους να θυμάται στο λιμάνι.

Δύο τα…κρατούμενα και συνεχίζουμε.

Στραπάτσο στο Αγρίνιο

Τρεις ημέρες μετά την άνευρη κι άχρωμη εμφάνιση στο «Απόστολος Νικολαίδης» η πειραϊκή ομάδα πηγαίνει (19 Ιανουαρίου) στο Αγρίνιο για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Προηγείται με γκολ του Ελ Αραμπί, ωστόσο τα «καναρίνια» με γκολ των Μεντόσα και Καρέλη γυρίζουν το ματς (2-1) και κρατούν ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς.

Στα τρία πρώτα ματς εκτός έδρας για το 2022 ο Ολυμπιακός αγνοεί τη νίκη και προβληματίζει τρομερά με τις εμφανίσεις του, οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα που διέθετε το «know how» να παίρνει νίκες ακόμα και στις άσχημες (αγωνιστικά) ημέρες της.

Ο (ζητούμενος) βαθμός στην Τούμπα

Η τέταρτη – κατά σειρά – αποστολή εκτός Φαλήρου έστειλε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 30 Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει, αλλά τουλάχιστον καταφέρνει να πάρει τη βολική ισοπαλία (1-1) που διατηρεί την απόσταση ασφαλείας από τον Δικέφαλο του Βορρά στο κυνήγι του τίτλου.

Πρώτη νίκη στη Νεάπολη

Το πειραιώτικο ρόδι…έσπασε για το 2022 μακριά από το «Καραϊσκάκη» στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Βατσλίκ να «κατεβάζει τα ρολλά» στο πρώτο ημίχρονο και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του, προϊόντος του χρόνου κυριάρχησαν και επικράτησαν 3-0 του Ιωνικού.

Η ανατροπή στο Μπέργκαμο

Στις 17 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο «διαγώνισμα» για τα μπαράζ του Europa League στο Μπέργκαμο.

Το γκολ του Τικίνιο τον βάζει μπροστά στο σκορ, ωστόσο η Αταλάντα «απαντά» με δύο τέρματα στο β΄ημίχρονο, γυρίζει το ματς (2-1) και σηματοδοτεί τη δεύτερη ήττα των Πειραιωτών μακριά από το σπίτι για το 2022.

Η πρώτη (πρωταθληματική) ήττα

Ακολουθεί το «διπλό» (0-1) στο Πανθεσσαλικό (20 Φεβρουαρίου) με αντίπαλο το Βόλο. Οι Θεσσαλοί βγάζουν το…λάδι στον Ολυμπιακό που με γκολ του Βαλμπουενά στο 81΄καταφέρνει έστω και με το «στανιό» να αποφύγει τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη ήττα του πρωταθλήματος και συνολικά τρίτη εντός του 2022, γράφτηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη με σκορ 2-1 την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της φετινής κούρσας στη Super League.

Απώλεια (και) στους «Ζωσιμάδες»

Εσχάτως, «έσκασε» το απόγευμα της Κυριακής (20/3) και η πρώτη απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έβαλε δύσκολα στην πειραϊκή ομάδα στους «Ζωσιμάδες» και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στο υπ΄αριθμόν 209 παιχνίδι του Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» που τον καθιστά ρέκορντμαν.

Μια φορά ο Πορτογάλος τεχνικός όπως άλλωστε δήλωσε μετά το τέλος του ματς, αλλιώς θα ήθελε να θυμάται αυτό το ιστορικό ματς, με τον Ολυμπιακό να κολυμπάει σε…ρηχά νερά στη λίμνη των Ιωαννίνων και να μην καταφέρει να πάρει («σβηστά») τη νίκη.

Με αυτά και με αυτά το κοντέρ του Ολυμπιακού εντός του 2022, γράφει στα παιχνίδια εκτός «Καραϊσκάκη» 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες σε σύνολο 9 αγώνων για όλες τις διοργανώσεις.

Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την φτωχή επίδοση;

Γιατί η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς τα βρίσκει «μπαστούνια» στα παιχνίδια που δίνει μακριά από την έδρα της κι οι γκέλες αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο;

Άδειος και χωρίς…γυαλάδα

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε (και) στους «Ζωσιμάδες» ένα σύνολο που δεν έβγαζε ένταση, πάθος και τρεξίματα.

Το μάτι των παικτών του δεν…γυάλιζε για τη νίκη κι αυτό είναι κάτι που συνέβη και στα περισσότερα από τα παιχνίδια που έδωσε – εκτός Καραϊσκάκη – για το 2022.

Κι όταν συναντά ομάδες που βγάζουν τρεξίματα, αναπόφευκτα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και το πληρώνει στο φινάλε.

Αθόρυβο...καμπανάκι

Η διψήφια διαφορά πόντων (+12) από τον δεύτερο ΠΑΟΚ με το κλείσιμο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, έκανε πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού να θεωρούν τελειωμένη υπόθεση την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς εκπέμπει σε διαφορετικό μήκος κύματος, κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου στους ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως αυτός να ακούγεται στο Ρέντη.

Η διαφορά των δέκα βαθμών από τον ΠΑΟΚ δίνει ένα ξεκάθαρο και σημαντικό πλεονέκτημα στους Πειραιώτες για τον τίτλο.

Ωστόσο απομένουν οκτώ ακόμα ματς (με τα δύο εξ αυτών κόντρα στον ΠΑΟΚ) συν τα δύο κρίσιμα παιχνίδια των ημιτελικών του Κυπέλλου απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και με φόντο τον στόχο της κατάκτησης του φετινού νταμπλ.

Έλλειψη συγκέντρωσης, κακή νοοτροπία

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε τέσσερα παιχνίδια (Αγρίνιο, Μπέργκαμο, «Κλ. Βικελίδης», «Ζωσιμάδες») μπροστά στο σκορ κι όμως σε κανέναν δεν κατάφεραν να στήσουν…σημαία.

Έχασαν μάλιστα τα τρία εξ αυτών κι «έσωσαν» το βαθμό της ισοπαλίας στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Κάτι που σαφώς και φανερώνει έλλειψη συγκέντρωσης, κακή νοοτροπίας κι άσχημη αμυντικής λειτουργίας, από τη στιγμή που παίρνουν το τιμόνι των αγώνων στα χέρια τους και επιδίδονται σε non stop σε…στραβοτιμονιές που κοστίζουν.

Το ντεφορμάρισμα παικτών

Κομβικοί παίκτες του Ολυμπιακού χάνουν…λάδια εντός του 2022. Και πιο…κραχτή περίπτωση, σαφώς κι αποτελεί ο Μαντί Καμαρά.

Ο Αφρικανός μέσος προσέθεσε στους «Ζωσιμάδες» έναν ακόμα…κρίκο στις προβληματικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί από το ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν και συνεχίζονται κι εντός του 2022.

Ο 25χρονος μέσος δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό – καλό Καμαρά που…κάλπαζε στο χορτάρι κι εκτόξευε τη χρηματιστηριακή αξία του, παραμένοντας χωρίς γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και μόλις με 2 τέρματα, 2 ασίστ την τρέχουσα σεζόν.

Όχι πάντως πως ο Καμαρά ευθύνεται για όλα τα «κακώς κείμενα» καθώς κι άλλοι πρωτοκλασάτοι παίκτες (Ροντρίγκες, Ονιεκούρου, Λόπεθ, Καρβάλιο, Μανωλάς) πορεύονται με χαμηλές…στροφές και δεν αποδίδουν σύμφωνα με τα (πλούσια) βιογραφικά και τα (ακριβά) συμβόλαιά τους.