Ταυλαρίδης: «Ο scout πληρώνεται για να δίνει πληροφορίες»

Ο Στάθης Ταυλαρίδης με μια ανάρτηση του στα social media, έβαλε σε σκέψεις για το σχεδιασμό της ΑΕΚ...

Ο Στάθης Ταυλαρίδης από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν είναι ο επικεφαλής scout της ΑΕΚ. Είμαστε σε ένα σημείο της μεταγραφικής περιόδου που ακόμη στην Ένωση δεν έχουν προκύψει κινήσεις που να μπορούν να αποδοθούν σε scouting με την έννοια της ανακάλυψης ποδοσφαιριστών που δεν είναι γνωστοί στην ομάδα. Είναι επειδή έχουν ήδη αγωνιστεί σε αυτή, είτε επειδή έχουν προταθεί από τον προπονητή της. Γίνεται ήδη πολύ κουβέντα γι' αυτό κι απ' ότι φαίνεται (δεν μπορεί να βρεθεί άλλη εξήγηση) αυτό έχει αγγίξει τον Στάθη Ταυλαρίδη. Έτσι, έκανε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία σαφέστατα αφήνει να εννοηθεί πως ο δικός του ρόλος στον σχεδιασμό είναι να βρίσκει παίκτες και να τους δίνει στους προϊστάμενους του. Δίνει μάλιστα κι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κι από αυτό κι από την όλη τοποθέτηση, δεν μπορεί παρά να υποθέσει κανείς, πως ο πρώην διεθνής στόπερ θεωρεί πως στον δικό του τομέα κάνει αυτό που πρέπει, αλλά προφανώς δεν υπάρχει συνέχεια στις περιπτώσεις που ξεχωρίζει, χωρίς να είναι δική του η ευθύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στάθη Ταυλαρίδη:

«

«Ο σκάουτερ, δεν έχει τον ρόλο ούτε του προπονητή αλλά ούτε του Αθλητικού Διευθυντή. Ο ρόλος του είναι να βλέπει παιχνίδια, να κάνει εκτίμηση των παικτών, να δίνει πληροφορίες και τα έξυπνα σημεία. Πληρώνεται για να δίνει πληροφορίες. Το τι θα κάνει ο Αθλητικός Διευθυντής ή ο προπονητής δεν είναι δική του δουλειά. Οι περισσότεροι θυμώνουν και μερικές φορές δεν θέλουν να καταλάβουν. Μερικοί νομίζουν ότι είναι για αυτήν την δουλειά αλλά δεν είναι.

Τάδε έφη

Μόριτζ Βολτζ ( Πρώην συμπαίκτης στην Arsenal, Σκάουτερ της Arsenal στην Γερμανία κ Αυστρία για 4 χρόνια)

Πάμε στα δικά μας τώρα:

Βρίσκομαι σε παιχνίδι σε κάποια χώρα της Ευρώπης, στο 60’ λεπτό το σκορ 2-2 σηκώνεται για αλλαγή κ σείεται το γήπεδο!!!

Μόλις είχε επιστρέψει μετά από επέμβαση χιαστού κ παρ’ όλα αυτά 2-3 ενέργειες κ το «παστέλι» στο 90’ ήταν ικανό να καταλάβει κάνεις ότι αυτός ο παίκτης είχε κάτι το ξεχωριστό!!

Είχα παρατηρήσει πιο μπροστά στην κερκίδα ένα ζευγάρι να φοράει την φανέλα του κ υπέθεσα ότι ήταν οι γονείς του. Με την επίτευξη του γκολ η μητέρα του να κλαίει κ ο πατέρας του να πανηγυρίζει με την μπύρα στα χέρια!!

Τελειώνει το παιχνίδι κατεβαίνουν οι γονείς την κερκίδα κ πάνε κ αγκαλιάζουν το παιδί τους που περίμενε κρεμασμένος στα κάγκελα. Δεν πέρασαν κ λίγα υπέθεσα..

Ακολουθώ κατά πόδας τους γονείς την ώρα που βγαίνουν από το γήπεδο, ο πατέρας πάει στην τουαλέτα..

Μπαίνω μέσα,στέκομαι δίπλα του κ λέω: “Hello Mr, my name is Stathis Tavlaridis, Scouter of Aek Athens” (Δηλαδή: Γειά σας κύριε, το όνομά μου είναι Στάθης Ταυλαρίδης και είμαι σκάουτερ της ΑΕΚ).

Αγγλικά,Γαλλικά αλλά ούτε κ τα λίγα Ισπανικά που ξέρω βοήθησαν την κατάσταση!! Βγαίνω έξω, μιλάω με την γυναίκα του στα Αγγλικά, ζητάω το τηλέφωνο του ατζέντη του παιδιού τους, τους χαιρετάω κ φεύγω από το γήπεδο.. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, παίρνω τον προϊστάμενο μου κατευθείαν κ την ίδια στιγμή του στέλνω το τηλ του ατζέντη του παίκτη..

Κλείνω το τηλ κ αυτομάτως ωραία συναισθήματα με κατακλύζουν γιατί ένοιωσα ότι έκανα καλά την δουλειά μου..

Βάζω μπρος το αμάξι κ φεύγω…».