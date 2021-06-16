ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η βαθμολογία των 100 παικτών για την 1η αγωνιστική του Euro

Λίγες ώρες έμειναν για να φτιάξεις τη δική σου ομάδα στο ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ και να διεκδικήσεις αμέτρητα δώρα.
Μπορεί η πρώτη αγωνιστική του Euro να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο μπορείς μέχρι τις15:45 να μπεις και να στήσεις τη δική σου Dream Team που θα... σαρώσει στη φετινή διοργάνωση.
Η βαθμολογία των 100 παικτών την 1η αγωνιστική
Ας δούμε, λοιπόν, πώς πήγαν οι 100 συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές στην... περίοδο προετοιμασίας (Preperation Season) τού Euro, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Πλέον όλοι οι ποδοσφαιριστές από το μεσημέρι της Τετάρτης θα... μηδενίσουν τους βαθμούς τους καθώς τώρα αρχίζει ο μεγάλος διαγωνισμός με το Final Stage για τα πλούσια δώρα....
Τερματοφύλακες
- Hradecky (FIN) 15
- Courtois (BEL) 5
- Pickford (ENG) 5
- Simón (ESP) 5
- Lloris (FRA) 5
- Donnarumma (ITA) 5
- Patrício (POR) 5
- Olsen (SWE) 5
- Krul (NED) 0
- Schmeichel (DEN) -2
- Neuer (GER) -2
- Sommer (SUI) -2
- Gulácsi (HUN) -6
- Çakır (TUR) -6
- Szczesny (POL) -7
Αμυντικοί
- Meunier (BEL) 8
- Alderweireld (BEL) 3
- Stones (ENG) 3
- Alba (ESP) 3
- P. Torres (ESP) 3
- Varane (FRA) 3
- Pavard (FRA) 3
- Bonucci (ITA) 3
- Florenzi (ITA) 3
- Dias (POR) 3
- Skriniar (SVK) 3
- Lindelöf (SWE) 3
- Kaderabek (CZE) 0
- Boilesen (DEN) 0
- Chilwell (ENG) 0
- Süle (GER) 0
- De Ligt (NED) 0
- Cancelo (POR) 0
- Kabak (TUR) 0
- Alaba (AUT) -2
- Hinterregger (AUT) -2
- Vrsaljko (CRO) -2
- Kjær (DEN) -2
- Rüdiger (GER) -2
- Wijndal (NED) -4
- Bednarek (POL) -4
- Robertson (SCO) -4
- Alioski (NMKD) -6
- M. Fernandes (RUS) -6
- Zinchenko (UKR) -6
Μέσοι
- Schick (CZE) 14
- Insigne (ITA) 10
- Wijnaldum (NED) 6
- Carrasco (BEL) 4
- B. Fernandes (POR) 4
- Yarmolenko (UKR) 4
- Foden (ENG) 3
- Mount (ENG) 3
- Pogba (FRA) 3
- Kante (FRA) 3
- Shaqiri (SUI) 3
- Sabitzer (AUT) 2
- Eriksen (DEN) 2
- F. Torres (ESP) 2
- Rodri (ESP) 2
- Chiesa (ITA) 2
- Jota (POR) 2
- F. De Jong (NED) 1
- Hamsik (SVK) 1
- De Bruyne (BEL) 0
- Bale (WAL) 0
- Modrić (CRO) -1
- Perišić (CRO) -1
- Kroos (GER) -1
- Gündoğan (GER) -1
- Zakaria (SUI) -1
- Cheryshev (RUS) -1
- Elmas (NMKD) -2
- McTominay (SCO) -2
- Çalhanoğlu (TUR) -3
Επιθετικοί
- Lukaku (BEL) 13
- Ronaldo (POR) 13
- Immobile (ITA) 8
- Arnautović (AUT) 7
- Yaremchuk (UKR) 7
- Depay (NED) 3
- Mertens (BEL) 2
- Kane (ENG) 1
- Pukki (FIN) 1
- Mbappé (FRA) 1
- Benzema (FRA) 1
- Lewandowski (POL) 1
- Seferović (SUI) 1
- Schranz (SVK) 0
- Rashford (ENG) 0
- Rebic (CRO) -1
- Krmenčík (CZE) -1
- Poulsen (DEN) -1
- Morata (ESP) -1
- T. Müller (GER) -1
- Werner (GER) -1
- Swiderski (POL) -1
- Dzyuba (RUS) -1
- Berg (SWE) -1
- Yılmaz (TUR) -1