Ωραία που ‘ναι η Κυριακή…

Με τρία σπουδαία ματς έρχεται η 17η αγωνιστική, το κύριο μέρος της οποίας διεξάγεται την Κυριακή. Άρης-Παναθηναϊκός, ΟΦΗ-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Ατρόμητος γεμίζουν το πιάτο της Super League και υπόσχονται συγκινήσεις και ανατροπές.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Μία νίκη πάνω, μία νίκη κάτω, όμως αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης είναι ακριβώς εκεί που θέλει να βρίσκεται όταν έρθει το φινάλε του πρωταθλήματος. Η έκτη θέση έχει γλυκάνει τους Αρκάδες και το πρόγραμμα με Παναιτωλικό και Λάρισα εντός έδρας τούς δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εδραιωθούν στο γκρουπ των ομάδων που θα παίξουν στα πλέι οφ. Φυσικά και δε θα είναι εύκολο, καθότι ο Παναιτωλικός έρχεται από μια σειρά καλών εμφανίσεων, είτε κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα είτε όχι. Ηττήθηκε μάλλον φυσιολογικά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και με τη σειρά του μπαίνει σε μια σειρά αγώνων που θα αναζητήσει αποτελέσματα και βαθμούς για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 16 Ιανουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του Παναιτωλικού απέναντι στον Χερόνιμο Μπαράλες. Ο Αργεντινός στράικερ, ο οποίος διανύει έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική χρονιά, έχει σκοράρει τέσσερις φορές σε εννέα ματς απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Φυσιολογικά, είχε σκοράρει και στο ματς του πρώτου γύρου.

CASH OUT: Η χαρά της ισοπαλίας. Εφτά φορές οι δύο ομάδες έχουν έρθει ισόπαλες, τις έξι με σκορ 1-1, αποτέλεσμα που βρίσκουμε στα δύο τελευταία μεταξύ τους ματς, και στα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, και στα τέσσερα από τα έξι. Σίγουρα η interwetten.gr κάτι καλό θα έχει να προτείνει για την περίπτωση…

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Στον παράγοντα έδρα. Ο Παναιτωλικός βρίσκει συχνά τον τρόπο να «σβήνει» τα ματς μακριά από το Αγρίνιο, γεγονός που μαρτυρούν οι τέσσερις ισοπαλίες του (οι τρεις 0-0), ενώ και ο Αστέρας δεν είναι με απολυτότητα ομάδα έδρας που ρίχνει τον αντίπαλο στα σχοινιά.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης ορίστηκε στον αγώνα, με τον Θανάση Τζήλο συνεργάτη του στο VAR. Ο Μακεδόνας ρέφερι σφυρίζει για τρίτη φορά φέτος τον Παναιτωλικό, όμως για πρώτη τον Αστέρα.

ΑΕΛ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Από τα ματς όπου κάποιος χάνεται… Κι αυτός ο κάποιος είναι η Λάρισα, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κερδίσει τον Απόλλωνα. Η ΑΕΛ μετά τη μάλλον εντός προγράμματος ήττα στη Λεωφόρο, θέλει να επιστρέψει στο πρόσωπο που είχε δείξει με ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννινα, μόνο που αυτή τη φορά θέλει και τη νίκη για να ξεφύγει από την ουρά της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί, όμως, έχουν απέναντί τους μια ομάδα που αποδεικνύεται «μανούλα» στα παιχνίδια μακριά από τη Ριζούπολη και είναι έκτη (!!) στην ειδική βαθμολογία εκτός έδρας. Ο Απόλλων έκανε βήμα πίσω με την ήττα του από τον Αστέρα, ωστόσο έχει τρεις συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας και μακριά από το «Γ. Καμάρας» έχει να χάσει από τις 31 Οκτωβρίου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 16 Ιανουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Θα έλεγες η Λάρισα εντός έδρας. Και πώς να μην το πεις, αφού η ΑΕΛ είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει παιχνίδι στην έδρα της. Τέσσερις ισοπαλίες, τρεις ήττες και τρία γκολ ενεργητικό, το οποίο επίσης είναι το χειρότερο στο πρωτάθλημα.

CASH OUT: Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, ο Απόλλων εκτός έδρας. Νίκη στο Ηράκλειο, νίκη στο Αγρίνιο, νίκη στα Γιάννινα και ένα σπάνιο σερί πετυχημένων εκτός έδρας αποτελεσμάτων για μικρομεσαία ομάδα. Οι μόνες ήττες της ελαφράς ταξιαρχίας μακριά από τη Ριζούπολη είναι σε «Κλεάνθης Βικελίδης», ΟΑΚΑ και Καραϊσκάκη.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Φατιόν είναι τιμωρημένος για τον Απόλλωνα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Σλίβκα.

NO BET: Φαντάζει ως ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκείνο που η προϊστορία μάς δείχνει είναι πώς δύσκολα θα πάει προς την ισοπαλία, με μόλις ένα ματς να έχει λήξει «Χ» τα τελευταία είκοσι χρόνια.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκορτσίλας και Μανούχος θα είναι στο Αλκαζάρ, με τον 35χρονο ρέφερι να έχει σφυρίξει μόνο νίκες φιλοξενούμενων φέτος! ΠΑΣ στο Περιστέρι, ΑΕΚ στη Ριζούπολη και Ολυμπιακός στην Τρίπολη.

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Είναι σα να μάχεται η νέα τάξη πραγμάτων με την παλαιά φρουρά. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να πάρει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, το οποίο θα του δώσει ψυχολογική και βαθμολογική τόνωση και θα τον βάλει στο παιχνίδι για την πρώτη τριάδα, όμως απέναντί του βρίσκει έναν Άρη που θέλει να δώσει απαντήσεις. Οι κιτρινόμαυροι παρά τις απώλειες στα τελευταία παιχνίδια, παραμένουν το φαβορί στο παιχνίδι αφού η μέχρι τώρα πορεία τους στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Η διακοπή τούς έκανε κακό, όπως κάνει σε κάθε ομάδα που έχει ρυθμό, και ο Άκης Μάντζιος πρέπει να βρει τον τρόπο να επαναλειτουργήσει την ομάδα του.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Προφανώς και κάτι δεν πάει καλά με την επιθετική λειτουργία του Άρη. Μία ομάδα που είχε σκοράρει σε όλα της τα παιχνίδια στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, μοιάζει να έχει βρει σε τοίχο. Έμεινε στο μηδέν στη Λαμία, στα Γιάννινα και απέναντι στην ΑΕΚ και στα τέσσερα τελευταία ματς έχει σκοράρει – και κερδίσει – μόνο με τον Βόλο.

CASH OUT: Με στοιχηματικούς όρους και κάτι που μπορείτε να βρείτε στην interwetten.gr να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Είναι αμφότερες ομάδες του 1-0, ενώ στα τελευταία δέκα μεταξύ τους παιχνίδια μόνο δύο φορές έχουν σκοράρει και οι δύο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μπερτόλιο. Δεν υπολογίζεται ο Ζαγαρίτης, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Μαουρίτσιο, Βιγιαφάνες και Σάντσες.

NO BET: Στο νικητή. Πιο μοιρασμένη παράδοση από εκείνη Άρη και Παναθηναϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δύσκολα μπορεί να βρεθεί. 20 νίκες οι γηπεδούχοι, 21 οι φιλοξενούμενοι και 18 αναμετρήσεις να έχουν λήξει ισόπαλες, με τα τέρματα στο 62-65. Ισορροπία…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παρότι θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, είναι το πρώτο μεγάλο ματς που σφυρίζει φέτος. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος έχει οριστεί σε έξι ματς μέχρι σήμερα, το ρεκόρ του είναι 2-3-1 και σε όλα έχουν σημειωθεί τέρματα.

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Ωραίο ματς, παραδοσιακό… Βγαλμένο από τα χρόνια της Α’ Εθνικής, του μεσημεριού της Κυριακής και του ραδιοφώνου. Εδώ κάπου τελειώνει ο ρομαντισμός και αρχίζει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που θέλει τον ΟΦΗ να ψάχνει τρόπο να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα και που θέλει τον ΠΑΟΚ να ψάχνει τρόπο να μπει στην πρώτη τριάδα, αφού πλέον η κορυφή απέχει πολύ. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπόλοιπους διώκτες του Ολυμπιακού. Επιπλέον, ο δικέφαλος του βορρά θέλει και να βελτιώσει την εικόνα του μακριά από την Τούμπα, όπου δεν έχει κερδίσει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια (Άρης, Λάρισα, Ατρόμητος).

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 17:15 (ΝS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάνω που είχε βελτιωθεί η κατάσταση με μηδέν παθητικό σε δύο ματς, έρχεται ο… κακός δαίμονας. Οι Θεσσαλονικείς έχουν πετύχει από δύο γκολ και πάνω σε έξι συνεχόμενα ματς και στα δέκα από τα δώδεκα τελευταία. Με απαρχή τη σεζόν 2013-14, η επίθεση του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ σκοράρει κατά μέσο όρο 2,7 γκολ. Φαντάζει μια καλή στιγμή για να το over της interwetten.gr.

CASH OUT: Ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Κάθε επίσκεψή του στο Ηράκλειο είναι και μια ημέρα γιορτής τα τελευταία χρόνια. Εξίσου και κάθε αντάμωση με τον ΟΦΗ. Με εξαίρεση το περυσινό 2-2 στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, ο δικέφαλος του βορρά μετράει εννέα νίκες σε δέκα παιχνίδια. Τελευταία νίκη του ΟΦΗ χρονολογείται το 2015, παρότι μέχρι το 2010 ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει όλα κι όλα τρία ματς στο Ηράκλειο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μεγιάδο ο ΟΦΗ, ενώ από τον ΠΑΟΚ απουσιάζουν οι Ίνγκασον, Ελ Καντουρί, Ζίβκοβιτς και φυσικά ο Γιαννούλης που έφυγε για Αγγλία. Τελευταία στιγμή θα κριθεί του Αουγκούστο.

NO BET: Στις αντοχές του ΠΑΟΚ. Καλή η διάθεση, δεδομένη η καλή αγωνιστική κατάσταση, και σίγουρα παίζει ρόλο η παράδοση, όμως ο ΠΑΟΚ δίνει τρίτο συνεχόμενο ματς, χωρίς πολλές δυνατότητες για rotation, με σημαντικές απουσίες και το ντέρμπι μεσοβδόμαδα με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαπέτρου και Ευαγγέλου στο Ηράκλειο, σε γήπεδο και VAR αντίστοιχα. Παρότι ο Αθηναίος διαιτητής έχει σφυρίξει εφτά παιχνίδια φέτος, είναι η πρώτη φορά που ορίστηκε σε ματς του ΟΦΗ, και η δεύτερη σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έπειτα από τη Ριζούπολη.

ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ακόμα ένα παιχνίδι που ντέρμπι δεν το λες, αλλά να σε κάνει να καθίσεις μπροστά στην τηλεόραση για να το παρακολουθήσεις το λες. Η ΑΕΚ στην εποχή του Μανόλο Χιμένεθ έχει αλλάξει εικόνα και προσωπικότητα, έχει βελτιώσει την άμυνά της σε βαθμό που ουδείς μπορούσε να το φανταστεί και ανεβαίνει διαρκώς τόσο στο γήπεδο όσο και στη βαθμολογία. Απέναντι στον Ατρόμητο έχει πάθει αρκετές ζημιές στο παρελθόν, ώστε να ξέρει να μην τον υποτιμήσει και γνωρίζει ότι η ομάδα του Νταμίρ Κάναντι έχει την τεχνογνωσία να παίρνει αποτελέσματα σε τέτοια ματς. Οι φιλοξενούμενοι αν και δεν είναι καλοί φέτος εκτός έδρας, είναι σε καλή κατάσταση και ψάχνουν το ένα «κλικ» για να κοιτάξουν προς τα πλέι οφ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 21:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ εντός έδρας. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά τις δύο νίκες σε Λαμία και Θεσσαλονίκη, αλλά με κάθε επισημότητα η Ένωση είναι καλύτερη μακριά από την (όποια) έδρα της, απ’ ό,τι εκτός. Δεύτερη στην ειδική βαθμολογία εκτός έδρας, πέμπτη στα εντός.

CASH OUT: Πώς το είπε ο Μανόλο Χιμένεθ; Προτιμά να κερδίζει 1-0; Ε, λογικό είναι να σταθούμε σε αυτό και να ψάξουμε το under στην interwetten.gr. Η ΑΕΚ με εξαίρεση την ήττα της από τον Ολυμπιακό, έχει κρατήσει το μηδέν σε τρία ματς επί Μανόλο Χιμένεθ, ενώ το 1-0 είναι σύνηθες σκορ στις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, αφού τα τελευταία τέσσερα από τα έξι ματς έχουν λήξει 1-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Νεντελτσιάρου και Ανσαριφάρντ τα προβλήματα για τον Μανόλο Χιμένεθ.

NO BET: Στο νικητή. Ναι μεν η ΑΕΚ μοιάζει ως φαβορί, και βρίσκεται σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης ως προς το αγωνιστικό της προφίλ, όμως ο Ατρόμητος αρκετά συχνά κάνει τη ζημιά στο ΟΑΚΑ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Φωτιάς σε γήπεδο και VAR την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Πρώτη φορά που σφυρίζει ΑΕΚ ο 37χρονος διαιτητής, ενώ έχει σφυρίξει δύο φορές Ατρόμητο. Στην Τούμπα και στον Βόλο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Χρονικά είναι το ματς που προηγείται των υπολοίπων την Κυριακή. Είναι, για την ακρίβεια, εκείνο που ανοίγει την αυλαία την Κυριακή, ωστόσο πρακτικά μοιάζει ως μια ακόμα μέρα στη δουλειά για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΣ Γιάννινα. Για τον Ολυμπιακό να κερδίσει και να πάρει μερικές ανάσες από τα συνεχή δύσκολα παιχνίδια που είχε και για την ομάδα των Ιωαννίνων, που σίγουρα θα ψάξει την έκπληξη, ωστόσο είναι δεδομένο ότι σκέφτεται πολύ περισσότερο τα παιχνίδια που ακολουθούν με Βόλο, Ατρόμητο και Παναιτωλικό.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο. Γιατί μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για φαβορί και αουτσάιντερ, ωστόσο οι ερυθρόλευκοι έχουν μόλις τρεις ισοπαλίες φέτος στο πρωτάθλημα: ΟΑΚΑ, Τούμπα, Ζωσιμάδες.

CASH OUT: Η επίθεση του ΠΑΣ. Βασικά, η αφλογιστία του ΠΑΣ και η interwetten.gr έχει να προτείνει πολλά επί του θέματος. Η ομάδα των Ιωαννίνων έχει δύο συνεχόμενα 0-0 και έχει σκοράρει συνολικά ένα γκολ σε τρία ματς μέσα στο 2021. Όχι και το ιδανικό ποδαρικό…

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μπα είναι τιμωρημένος για τον Ολυμπιακό, ενώ από τον ΠΑΣ δε θα αγωνιστούν οι Κάστρο, Ντομίνγκες, Παντελάκης και Κριζμάν.

NO BET: Στo over. Ο Ολυμπιακός ανήκει στο γκρουπ ομάδων που έδωσαν πολλά συνεχόμενα ματς και ακολουθεί ακόμα ένα την Τετάρτη, οπότε είναι εξαιρετικά πιθανό να κατεβάσει ταχύτητα αν και όταν εξασφαλίσει τη νίκη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Διαμαντόπουλος-Παπαδόπουλος σε γήπεδο και VAR και μέχρι τώρα πρέπει να το έχετε μάθει. Ο Αρκάς ρέφερι είναι συνώνυμο του πέναλτι με εφτά καταλογισμούς σε έξι ματς. Κράτησε το σερί του και στο Περιστέρι, στην αναμέτρηση Ατρόμητος-ΠΑΟΚ.

ΒΟΛΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Κάπου ανάμεσα σε πρωτοπόρους και σε παιχνίδια γεμάτα ενδιαφέρον για την πρώτη εξάδα, έρχεται ο Βόλος και η Λαμία. Όχι πώς η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει βλέψεις για πλέι οφ, όμως όπως και να έχει το ματς υστερεί σε προσδοκίες έναντι των υπολοίπων την Κυριακής. Οι γηπεδούχοι έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και σε τροχιά εξάδας, απέναντι σε μια Λαμία που ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση και να πανηγυρίσει δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα της Λαμίας. Παραμένει η χειρότερη στο πρωτάθλημα, δέχεται σταθερά γκολ σε κάθε παιχνίδι και μέχρι τώρα έχει καταφέρει να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα μόλις σε ένα παιχνίδι.

CASH OUT: Ο Μιχάλης Γρηγορίου απέναντι στον Βόλο. Ο Έλληνας τεχνικός έχει αντιμετωπίσει τέσσερις φορές την ομάδα της Μαγνησίας και δεν έχει ηττηθεί ποτέ. Και τις τέσσερις φορές ως προπονητής της Λάρισας. Δύο φορές κέρδισε ως γηπεδούχος και δύο φορές απέσπασε ισοπαλία στο Βόλο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: -

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μπέμπεκ και Γκαμπρίλο θα είναι το δίδυμο διαιτητή και διαιτητή VAR στο Βόλο, κατόπιν της περίεργης απόφασης της ΚΕΔ να υπάρχουν ξένοι διαιτητές στην αναμέτρηση.