Λαμία: Ο Αραμπούλι και η Γουάντι Ντέγκλα!

Τι σχέση έχει ο Γεωργιανός επιθετικός με την ομάδα που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της στην Αίγυπτο και έχει έντονο ελληνικό…χρώμα στην ταυτότητά της; Το SDNA έχει το (παρασκηνιακό) ρεπορτάζ.

«Κάλλιο αργά, παρά ποτέ» λέει ο θυμόσοφος λαός. Κάτι που έρχεται να κολλήσει…γάντι στην προκειμένη περίπτωση τόσο για τη Λαμία, όσο και για τον Μπατσάνα Αραμπούλι.

Έπρεπε να κυλήσουν 11 παιχνίδια στην κούρσα της φετινής Super League και να δείξει το ημερολόγιο Γενάρη μήνα, για να καταφέρει η ομάδα της Φθιώτιδας να κάνει…σεφτέ στις νίκες.

Το παρθενικό «τρίποντο» έφερε στην ούγια φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Μπατσάνα Αραμπούλι.

Ο Γεωργιανός επιθετικός με δύο δικά του γκολ (το δεύτερο έβαλε γερή υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς) αποτέλεσε τον «δήμιο» του Άρη και υπήρξε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης (2-0) των Φθιωτών κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Κι αν η Λαμία γεύτηκε τη χαρά της νίκης έπειτα από 11 ματς, ο 27χρονος στράικερ μετά από 8 παιχνίδια άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα στην αναμέτρηση με τον Άρη.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Να θυμίσουμε πως ο Αραμπούλι συστήθηκε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό την σεζόν 2019-20.

Με τη φανέλα του Πανιωνίου έγραψε στο κοντέρ 6 γκολ σε 30 ματς και έδειξε στόφα αξιόλογου επιθετικού.

Κάτι περισσότερο «έβλεπαν» οι Νεοσμυρνιώτες και φρόντισαν να υπογράψουν κλειστό τριετές συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του.

Συμβόλαιο που έπειτα από τον υποβιβασμό του Ιστορικού αυτομάτως λύθηκε, με τον Αραμπούλι να μένει (ανέλπιστα και πρόωρα) ελεύθερος.

By the way, το project του Αραμπούλι την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, εκτός από την Λαμία κι άλλες σουπερλιγκάτες ομάδες, έπεσε και στο τραπέζι της Γουάντι Ντέγκλα!

Πρόκειται για την ομάδα που εδρεύει στην Αίγυπτο και διαθέτει ελληνικό…χρώμα στο ποδοσφαιρικό DNA, δεδομένου πως στον πάγκο της κάθεται ο άλλοτε τεχνικός του Πανιωνίου και του Εργοτέλη, Νίκκι Παπαβασιλείου και μεγαλομέτοχος είναι ο Μάγκεντ Σάμι που συγχρόνως αποτελεί και τον ιδιοκτήτη του Εργοτέλη.

Στον κόουτς Παπαβασιλείου μετά την κοινή θητεία με τον Αραμπούλι στη Νέα Σμύρνη, προτάθηκε να συμβεί το ίδιο και στο Κάιρο, ωστόσο συν τω χρόνω ο Γεωργιανός στράικερ επέμεινε ελληνικά και υπέγραψε στη Λαμία.