2021: Νέα τιμωρία για τον ΠΑΟΚ, νέα αθώωση Μαρινάκη, εξιχνίαση Τζήλου

Ο πιο έγκυρος Καζαμίας της χρονιάς. Ο Γιάννης Αυλακιώτης αποκαλύπτει όλα όσα θα συμβούν τη φετινή χρονιά, πριν ακόμα συμβούν.

Γενάρης

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, κάνει πανηγυρικό αγιασμό στα γραφεία του Mega, μετά την είδηση ότι το Μεγάλο Κανάλι ξεπέρασε το Attica tv στον πίνακα της Nielsen και τονίζει ότι Μαρινάκης σημαίνει ευγένεια, ήθος, και άριστες γνώσεις συντακτικού. Δεν είναι τυχαίο ότι στην έκτη δημοτικού ο πρόεδρος κατέκτησε τη χρυσή καρτέλα της γραμματικής Τριανταφυλλίδη. Όλες του οι προτάσεις είχαν μόνο ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο και καμία ποτέ δεν είχε κατηγορούμενο. Τα είχε αθωώσει όλα ο μπαγάσας.

Φλεβάρης

Στην εορταστική κοπή της πίτας του Ολυμπιακού με καλεσμένους τους αδελφούς Κατσάμπα και παρουσιάστρια τη φέρελπι,Ροζίτα Σώκου, γίνεται η κλήρωση για την ανάδειξη του υπερτυχερού που θα κερδίσει ένα ολοκαίνουριο, υπερσύγχρονο πούλμαν, μοντέλο Ζοσέ Μουρίνιο. Η κλήρωση αναδεικνύει νικητή τον οδηγό του πούλμαν του Ολυμπιακού και παρά την ένσταση της Αθανασίας Νταβαρίνου η οποία ζητεί να ελεγχθεί στο VAR αν το μπαλάκι ήταν παγωμένο το πούλμαν κατοχυρώνεται σε εκείνον.

Μάρτης

Η Λαμία ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Την άλλη μέρα οργανώνει έκτακτη συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοινώνει την έναρξη της τέταρτης αντίστροφης μέτρησης για την απόλυση του Μπάμπη Τεννέ. Teammanager αναλαμβάνει ο Πέτρος Κωστόπουλος ο οποίος αφού ξεβλάχεψε το Ντουμπάι επιστρέφει στην Ελλάδα με νέο πρόγραμμα. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεβλαχεύει Λαμία, Νέο Δελχί και Νταμούχαρη. 8 Μαρτίου θα λείψει αναγκαστικά γιατί παίρνει βαθμούς τριμήνου η νέα του φίλη.

Απρίλης

Η Επιτροπή Επαγγελματικού αθλητισμού ανακοινώνει την παραδειγματική τιμωρία του ΠΑΟΚ γιατί μετά από εξάμηνη, εξονυχιστική έρευνα η Μαρούπα ανακάλυψε ότι υπάρχει μείζον θέμα πολυϊδιοκτησίας του ονόματος «Κυριάκος» στον Κυριάκο Κυριάκο. Αποφασίζεται έτσι η αφαίρεση 12 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και ενός «Κυριάκου» από τον Κυριάκο Κυριάκο ο οποίος μετονομάζεται και θα λέγεται πλέον Μπάμπης Κυριάκος ή Γιάνης Κυριάκος με ένα «ν» και ένα «Κυριάκος» γιατί το Σωτήρης Κυριάκος ήταν καπαρωμένο από άλλον. Μετά το βόλεϊ γυναικών και το χάντμπολ ανδρών, και στο βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός δηλώνει ότι δε μπορεί να συγκρατήσει την ορμή των αθλητών που θέλουν να αγωνιστούν στο εξωτερικό και κατεβαίνει στους τελικούς με Γκιούρδα, Αμαργιανάκη. Ο Παναθηναϊκός για λόγους fair play αποσύρει τον Ράπτη και παίζει με διαγώνιο τον Ρούλη Αγραπιδάκη που παίρνει και τον τίτλο του MVP.

Μάης

Γίνεται το Final 4 της Ευρωλίγκα και τιμητικά καλείται ο Παναθηναϊκός αλλά χάνει τον ημιτελικό γιατί είχε ξεχάσει τον δρόμο και δεν έφτασε. Ο Έλον Μασκ ανακοινώνει την πρώτη πτήση στη Σελήνη με το επανδρωμένο αστρόπλοιό του. Ο πρώτος που δηλώνει συμμετοχή (για One Way ταξίδι) είναι ο τελευταίος μάρτυρας του Noor 1, μικροποσότητα του οποίου βρέθηκε 3.000 μέτρα κάτω από την Τάφρο των Μαριανών, στην κοιλιά ενός καρχαρία- τίγρη, που δεν είχε σκοπό να τον δαγκώσει. Να παίξει ήθελε.

Ιούνιος

Μετά την ιστορική συνάντηση της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή ο Νίκος Κοκλώνης αποφασίζει να γράψει ξανά ιστορία και καλεί στο στούντιο του Just thetwo of us δυο ακόμα πιο ορκισμένους εχθρούς. Την αλήθεια με την ΠΑΕ Ολυμπιακός που θα εκπροσωπήσει στο σόου ο Μανώλης Γαβαθιώτης. Το πρώτο γύρισμα αναβάλλεται γιατί ο Γαβαθιώτης δεν εμφανίζεται ποτέ (είχε προβλέψει ότι το Just the two of us δεν θα μεταδοθεί λόγω τιμωρίας του Κοκλώνη απ’ την UEFA), αλλά στο δεύτερο πηγαίνει κανονικά. Λίγο πριν αρχίσει το γύρισμα όμως ο Γαβαθιώτης ιδρώνει από τα φώτα και η βαφή του αρχίζει να στάζει στο πρόσωπο σαν του Ρούντι Τζουλιάνι. Με την έγκαιρη παρέμβαση του Floor manager, Γιώργου Ασημινάκη όμως (του έκανε νέα κουπ με βαφή αυγών “Ανατολή”) το επεισόδιο ξεκινάει κανονικά και χάρη στο μπορδοροδοκόκκινο μαλλί του Γαβαθιώτη που αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι θιασώτης του fair play, και αντιπροσωπεύει το έντιμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης ξεπερνώντας το 72,6%.

Ιούλιος

Τελειώνει η άδεια Χριστουγέννων που είχε δώσει στους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Μπόλονι. Οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στο Κορωπί όμως ο Ρουμάνος μετά από τόσο καιρό δεν τους αναγνωρίζει και αφού τους ρωτάει «Τίνος είστε εσείς;» και δεν παίρνει απάντηση τους ξαναδιώχνει και τους ζητάει να επιστρέψουν μαζί με τον Μαουρίσιο (δεν εμφανίστηκε γιατί είχε κολλήσει 23 ρεπό, 42 αργίες και μια τρίμηνη άδεια λοχείας που ‘χε πάρει δανεική από την κλαδική του ΠΑΣΟΚ στο Κορωπί και θα το πήγαινε σερί μέχρι Δεκαπενταύγουστο). Την ίδια ώρα ξεκινάνε έργα στο Βοτανικό και ανακαλύπτονται στο υπέδαφος ένα τρόπαιο ανεκτίμητης αξίας από την εποχή που κέρδισε τίτλο ο Παναθηναϊκός και ένα πορτοφόλι που είχε τζουρνέψει από τον Ντάνουτ Λούπου ο Αργύρης Σαλιαρέλης.

Αύγουστος

Παραιτείται η μεταφράστρια νοηματικής του Παράσχου ύστερα από παρέμβαση του Μπαμπινιώτη ο οποίος την 36η φορά που το μετέφρασε λάθος εξερράγη και παρενέβη για να της πει ότι «Δεν είναι “Ας πούμε”, είναι “ασούμε”». Ο μπασκετικός ΟΣΦΠ επιστρέφει στην Α1, ενώ ο Παναγιώτης Φασούλας αναλαμβάνει πρόεδρος και αποδέχεται το αίτημα της πειραϊκής ομάδας να παίζουν διαιτητές στα ντέρμπι οι ακριβοδίκαιοι της Ευρωλίγκα: Λαμόνικα, Πουκλ, Γιαβόρ, Ιερεθουέλο, Πατέρνικο θα ορίζονται εναλλάξ #mexritelous της σεζόν. Η απόφαση αυτή φέρνει χαρμόσυνα νέα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού καθώς ο Γιαννακόπουλος ανακοινώνει ότι επιστρέφει στα κοινά.

Σεπτέμβρης

Ο Σιαμπάνης μετά την επιστροφή του στην ενεργό απραξία, καταγγέλλει νέα προσπάθεια χειραγώγησης του από τις 6μαυροφορεμένες γυναίκες στη Βαρβάκειο. Ο νεαρός τερματοφύλακας ενημερώνει άμεσα τον Κώστα- Τσέλσι πως έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες ήταν ασπρομαυροφορεμένες με διακριτικά του ΠΑΟΚ και του προσέφεραν 4 κιλά κότσι και 2 μερίδες πατσά καθαρισμένο για να έχει μειωμένη απόδοση στο ματς με τονδικέφαλο. Ο διευθυντής instagram του Ολυμπιακού του ζητάει να πάρει το κότσι και 2 σκελίδες σκόρδο όπως έρχεται (για να μη χαθούν τα ντοκουμέντα) και αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τη νέα σκοτεινή υπόθεση. Στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη μπαίνει η ΑΕΚ στο νέο γήπεδο και μετά από τρία σερί άτυχα αποτελέσματα καταγράφεται στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ ότι τα πλακάκια στα αποδυτήρια είναι με όψη μάρμαρο, διπλού πάχους που αντέχουν ακόμα κι αν προσγειωθεί με διπλό τόλουπ μετά από άλμα σε τραμπολίνο ο Ραμπεσαντρατανά.

Οκτώβρης

Εξιχνιάζεται επιτέλους η υπόθεση της επίθεσης στον διαιτητή Τζήλο. Μετά από χρόνια ερευνών η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε επίθεση, καθώς δράστης ήταν ο ίδιος ο Τζήλος. Ο γνωστός διαιτητής σύμφωνα με το πόρισμα ήταν σιίτης μουσουλμάνος που αυτομαστιγώθηκε και αυτοτραυματίστηκε για να γιορτάσει την Ασούρα. Ο Τζήλος έκανε selfie τραυματισμό για να τιμήσει τη μνήμη του Ιμάμη Χουσεϊν γι’ αυτό και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών μηνών μετά την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση που υπέβαλε εναντίον του το άσπρο Polo και το Sex Shop «Στου μερακλή το ουζερί».

Νοέμβρης

Ο Κώστας- Τσέλσι αναλαμβάνει την παρουσίαση της κυριακάτικης αθλητικής εκπομπής του Mega και η διαφορά φαίνεται άμεσα. Χάρη στις ενέσεις κύρους και αντικειμενικότητας, η εκπομπή ξεπερνάει τον Scooby Doo του Nickelodeon στον πίνακα της Nielsen και δίνει μάχη με τον Γιάννη Γιώτη και τα φίλτρα νερού Olympus στις τηλεπωλήσεις του Kontra tv. Μετά την τρίτη εκπομπή και αφού ξεπερνάει το gamato.infoσε downloading (καντηλιών) ο Μητροπολίτης Σεραφείμ προτείνει τη βράβευση του με το χρυσό μανουάλι της ενορίας του South Kensington (ξωκλήσι δίπλα στο προπονητικό της Τσέλσι).

Δεκέμβρης

Ο Άρης καταφέρνει να διατηρήσει το αήττητο του Ολυμπιακού στα μεταξύ τους ματς, όμως αυτή τη φορά οι παίκτες του τιμωρούνται παραδειγματικά. Η ήττα με 4-0 φέρνει άμεσα μέτρα και αποφάσεις που θα συζητηθούν. Ο Άρης με επίσημο έγγραφο ζητά μια διευκόλυνση από τον Ολυμπιακό για να τιμωρήσει με 100.000 τον Ματέο Γκαρσία για την κακή απόδοσή του στο ματς με τους ερυθρόλευκους και με την ευκαιρία ρωτάει και για Ρέζιτς- Μάριτς που έκαναν κλικ στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας.

Μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης αναλαμβάνει το υπουργείο δικαιοσύνης ο συγγενής του Υψηλάντη ως ελάχιστο δείγμα επιβράβευσης των δικαστικών του κόπων, καθώς είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Θέμις, η θεά της δικαιοσύνης είναι όντως τυφλή.