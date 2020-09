Το «αντίο» του Κολοβέτσιου στον Παναθηναϊκό

View this post on Instagram

Η τριετής πορεία μου στην ομάδα του Παναθηναϊκού αποτέλεσε αναμφίβολα σταθμό στην καριέρα μου.Ο πρόεδρος η διοίκηση καθώς και τα μέλη της στάθηκαν στο πλευρό μου με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε μου βήμα.Η ψυχή και το συναίσθημα που εισέπραξα από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού με συνόδευαν και μου έδιναν παλμό ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.Η συναδελφικότητα και η αγάπη των συμπαικτών μου έκαναν αυτό το ταξίδι αξέχαστο και μοναδικό.Είναι λίγο το ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους,τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου για την άψογη συνεργασία και τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει από αυτή. Εύχομαι ολόψυχα στον Παναθηναϊκό καλή συνέχεια με πολλές επιτυχίες!💚