ΠΑΟΚ: Ψήφος σε Μιχάι

Ο Ενέα Μιχάι αναδείχθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους Μαουρίσιο και Ροντρίγκο να ακολουθούν...

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ο Ενέα Μιχάι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 8η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

Αντίδραση, πάθος, συγκέντρωση, προσήλωση στον στόχο και ένα μεγάλο διπλό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 0-1 από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, έσπασε το αήττητο του Ολυμπιακού και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης και την έξοδο στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση, στο σύνολό της, κυριάρχησαν στο γήπεδο σε όλο το παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν μία άκρως σημαντική νίκη.

Εκ των κορυφαίων ο Ενέα Μιχάι . Ο νεαρός στόπερ πήρε τη θέση του Ίνγκασον στην ανάπαυλα, ήταν άψογος ανασταλτικά, περιορίζοντας τα επιθετικά ατού των Ερυθρόλευκων και ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι με την κεφαλιά στο 90′.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του paokfc.gr και του PAOK FC Official App o νεαρός στόπερ συγκέντρωσε το 37% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χοσέ Μαουρίσιο, που έκανε τα πάντα στο γήπεδο για τον Δικέφαλο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ροντρίγκο Σοάρες, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στη δεξιά πλευρά, έχοντας και την ασίστ στο γκολ της νίκης».