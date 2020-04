View this post on Instagram

Orgulloso de contarles la donación que acaba de realizar @lautaromartinez a los hospitales públicos el Pena y el Municipal de Bahía Blanca , entregando 3350 lts de alcohol en gel , 1000 pares de guantes ,3000 camisolines y 6000 cofias. Junto con el intendente y los directores de los hospitales se entregarán más insumos para los hospitales de Mendoza para poder combatir el coronavirus , felicitaciones por tu gran gesto y solidaridad .