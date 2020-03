Ο κόουτς Κάναντι, ο Παναθηναϊκός και τα άλλα σουπερλιγκάτα «παιδιά»

Το SDNA γράφει για την προοπτική της καλοκαιρινής επιστροφής του Αυστριακού τεχνικού στην Ελλάδα, το «κονέ» που…συνδέεται με την ομάδα του «τριφυλλιού», καθώς και τον τρόπο που ο ίδιος σκέφτεται ένα νέο «γάμο»… α λα ελληνικά.

Τα πάντα όλα έχουν μπει στον «πάγο» στον χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λογικό και επιβεβλημένο.

Ας όψεται αυτός ο τρισκατάρατος «επισκέπτης» απ΄την Κίνα που ήρθε στα μέρη μας και παίζει…μπάλα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη αφήνοντας πίσω του χιλιάδες κρούσματα και νεκρούς.

O κορωνοϊός όμως κάποια στιγμή (ευχόμαστε το συντομότερο) θα τα φάει τα...ψωμιά του. Και τότε, η ζωή και το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουν στην κανονικότητα και θα αποκτήσουν ξανά σφυγμό.

Το #menoumespiti που έχει γίνει πλέον ένα με την καθημερινότητά μας, προσφέρει άπλετο χρόνο για homework στα στελέχη των ομάδων το τελευταίο διάστημα.

Κι όσο κι αν η επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη και διαφορετική απ΄όσα επικρατούσαν στην προ – κορωνοϊού εποχή, κάποιες πρώτες…σκόρπιες σκέψεις και σχεδιασμοί μπορούν να γίνουν.

Κι εν μέσω πανδημίας κι εν μέσω καραντίνας.

Ο (παλιόφιλος) Νταμίρ Κάναντι είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν το καλοκαίρι που έρχεται.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ατρόμητου βρίσκεται στο μυαλό ελληνικών ομάδων που θα πάνε σε αλλαγή προπονητή εν όψει της νέας σεζόν. Κι ας μην το φωνάζουν.

Βλέπετε, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται και πόσω μάλλον Μάρτη μήνα και με την ιστορία του κορωνοϊού να επισκιάζει τους πάντες και τα πάντα.

Παρεμπιπτόντως, ο Αυστριακός τεχνικός κυκλοφορεί ελεύθερος έπειτα από το «game over» στη Νυρεμβέργη τον περασμένο Νοέμβριο.

Κατά πόσον όμως…ψήνεται ο 49χρονος κόουτς για την επιστροφή στην Ελλάδα;

«Σκαλίζοντας» εκεί ακριβώς που έπρεπε, μάθαμε πως θα επέστρεφε σχετικά εύκολα και χωρίς πολλά, πολλά παζάρια στο ελληνικό…χωριό για τον πάγκο για «μεγάλης» ομάδας.

Μάλιστα ο ίδιος έχει να λέει στις ιδιαίτερες και οφ δε ρέκορντ συζητήσεις του, πως το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού θα του άρεσε και ταιριάζει αρκετά με τη δική του προπονητική φιλοσοφία.

By the way, κλείνοντας να σημειώσουμε κι αυτό: στη πιάτσα των ατζέντηδων λέγεται πως με το μανατζερικό γραφείο που συνεργάζεται ο Κάναντι, διατηρεί καλό «κονέ» (από παλιά) ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Ρόκα. Αν κι αυτό από μόνο του δεν… λέει κάτι. Είναι όμως μια λεπτομέρεια που την κρατάμε.

Αν και εν μέσω κορωνοϊού η αλήθεια είναι πως κουβέντα στα μέρη μας για τον Κάναντι γίνεται στα στρατόπεδα άλλων ελληνικών ομάδων κι όχι του «τριφυλλιού», που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλει γενέσθαι με τον Γιώργο Δώνη.

Κι όταν γράφουμε άλλων ελληνικών ομάδων, να προσθέσουμε και το «υπεράνω υποψίας»!

To be continued...