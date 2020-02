112 χρόνια Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. The show must go on...

Ο Σύλλογος Μεγάλος συμπληρώνει 112 χρόνια ζωής και ο Αριστοτέλης Μπενόγλου το γιορτάζει δεόντως...

3 Φεβρουαρίου 2020, κάπου στον Παράδεισο…

- Κυρ Πέτρο, θέλουμε να μας παραχωρήσεις απόψε την αίθουσα εκδηλώσεων του Παραδείσου. Έχουμε γιορτή με πολλούς και λαμπρούς καλεσμένους.

- Ευχαρίστως, κύριε Γιώργο. Τι γιορτάζετε, αν επιτρέπεται;

- Δεν θυμάσαι που ένα βράδυ σου μιλούσα για έναν αθλητικό σύλλογο που είχα ιδρύσει, παρέα με καμιά σαρανταριά συναθλητές μου στην Αθήνα;

- Ναι, θυμάμαι!

- Ε να, γιορτάζουμε τα 112 χρόνια μας σήμερα και είπαμε να κάνουμε ένα reunion. Θα βρεθούμε ξανά, παλιοί και καλοί φίλοι. Θα είναι και ο Απόστολος Νικολαΐδης, ο οποίος θα μιλήσει ειδικά για την περίσταση.

- Τον ξέρω τον Πατριάρχη! Εξαιρετικός κύριος και ηγετική φυσιογνωμία. Κυκλοφορεί πάντα με ένα χρυσό τριφυλλάκι στο πέτο του. Λοιπόν, τι ώρα θέλετε να κλείσετε την αίθουσα;

- Στις 19.08 το βράδυ.

- Εντάξει. Αίθουσα 13, στο όνομα Γεώργιος Καλαφάτης, στις 19.08 το βράδυ. Έκλεισε!

Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου, αλλά και ψηλά στους ουρανούς, κάποιοι αισθάνονται ξεχωριστά για τον αγαπημένο τους σύλλογο, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 112 χρόνια ύπαρξης, 1.344 μήνες προσφοράς στον αθλητισμό και στην κοινωνία, 41.000 ημέρες και νύχτες γεμάτες τίτλους, διακρίσεις και έντονα συναισθήματα. Είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο για κάποιον να σκιαγραφήσει την έννοια «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος». Όταν, στις 3 Φεβρουαρίου του 1908, ο Γεώργιος Καλαφάτης έπαιρνε την απόφαση να ιδρύσει έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, κοντά στο Πεδίο του Άρεως, κανένας δεν φανταζόταν ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο σύλλογος αυτός θα αποτελούσε το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού, θα προκαλούσε ρίγη συγκίνησης στα πλήθη και θα γινόταν μέρος της ζωής των Αθηναίων αλλά και των απανταχού Ελλήνων.

Τι είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός;

Για κάποιους είναι απλά ένας Αθλητικός Όμιλος. Για κάποιους άλλους, το ομορφότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή. Για άλλους, ένας καλός φίλος, πολλές φορές ο καλύτερος. Και για μία μικρότερη κατηγορία ανθρώπων, όλη τους η ζωή…

Πώς θα ένιωθε άραγε ο Καλαφάτης, αν κάποιος του έλεγε τότε ότι, λίγες δεκαετίες αργότερα, θα υπήρχαν όχι ένας, αλλά χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι θα τραγουδούσαν ταυτόχρονα, για χάρη της έμπνευσής του, «Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου και για σένα μόνο ζω»;

Ο Παναθηναϊκός ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, από politically incorrect ανθρώπους, οι οποίοι ασφυκτιούσαν από τον καθωσπρεπισμό και την συμβατικότητα της εποχής, και που ήθελαν να κάνουν τη δική τους επανάσταση στο κατεστημένο. Ο «Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών» ήταν ιδανική ευκαιρία και αφορμή για να κάνουν αυτό που τόσο λαχταρούσαν. Να παίζουν «φουτ-μπώλ». Ο Παναθηναϊκός, όμως, ήταν ταγμένος να πρωταγωνιστήσει σε όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε κάθε μορφή αθλητισμού. Και το Τριφύλλι, το πανάρχαιο αυτό σύμβολο, που συμβολίζει, εκτός από τύχη και ελπίδα, την τριαδικότητα, ήταν πολύ δυνατό για να εγκλωβιστεί σε αμιγώς ποδοσφαιρικά στεγανά.

Έτσι, κάπου στο 1919, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να δικαιώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που αναφώνησε στη γενική συνέλευση του συλλόγου, το καλοκαίρι του 1965, ο τότε Γενικός Αρχηγός του Ομίλου, Ξενοφών Χατζησαράντος: «Ο Παναθηναϊκός πάντοτε απέβλεπεν εις το να γίνει παναθλητικόν σωματείον, διότι τότε μόνον δύναται να εκπληρώσει τον προορισμόν του…». Και από «Ποδοσφαιρικός Όμιλος» έγινε «Αθλητικός Όμιλος». Και δεύτερο σχολείο, συνάμα, για χιλιάδες Έλληνες αθλούμενους…Ο Παναθηναϊκός παρέλαβε μικρά παιδιά και τα παρέδωσε άνδρες, υποδέχθηκε και γέννησε πρωταθλητές Ελλάδας, Βαλκανιονίκες, Μεσογειονίκες, Πρωταθλητές Ευρώπης και Κόσμου, Ολυμπιονίκες, ακόμα και Παγκόσμιους Ρέκορντμαν.

Σήμερα, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος περνάει μια εποχή ανασύνταξης και αναδημιουργίας. Θα αποτελούσε ιεροσυλία να συγκριθεί η περίοδος που διανύουμε με την περίοδο 1941-44 της «Λεωφόρου Ηρώων», αλλά υπάρχει ένα κοινό μεταξύ του τότε και του τώρα. Και στις δύο αυτές περιόδους υπάρχει «ακάματος μόχθος» και «ασίγαστο πάθος». Την «πράσινη σημαία μας ψηλά», θα συνεχίζουμε να την ανεμίζουμε, ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Και θα τραγουδάμε, παρέα με το «αλφαβητάρι πάνω στο Τριφύλλι, μαθαίνοντας το αύριο και το χθες». Ξενυχτώντας έξω από την πόρτα της Λεωφόρου και σιγοτραγουδώντας: «Εδώ είναι το σπίτι σου, Παναθηναϊκέ!»

Είναι πολύ δύσκολο φυσικά να συμπυκνωθεί η «πράσινη» Ιστορία σε ένα απλό κείμενο. Ακόμα και ένα βιβλίο με 10.000 σελίδες και άλλες τόσες φωτογραφίες δεν θα μπορούσε να αποδώσει επαρκώς το μεγαλείο αυτού του Ομίλου. Ας δούμε όμως επιγραμματικά κάποια από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του Παναθηναϊκού, τα οποία του προσδίδουν επάξια τον τίτλο του πρωταθλητή των πρωταθλητών.

•Ο Παναθηναϊκός είναι ο αρχαιότερος εν ενεργεία ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ελλάδας.

•Ο Παναθηναϊκός κατέχει το ρεκόρ λειτουργίας περισσότερων αθλητικών τμημάτων σε μία χρονιά. Και διαχρονικά, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει καλλιεργήσει τα περισσότερα αθλήματα από κάθε άλλο σύλλογο. Άλλα για λίγους μήνες και άλλα για πάντοτε.

•Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει πανελλήνιο τίτλο σε 26 διαφορετικά αθλήματα. Κανένας άλλος σύλλογος δεν έχει πετύχει κάτι παρόμοιο. Το 1982 μάλιστα, κατάφερε να αποθησαυρίσει πάνω από 50 επίσημους ομαδικούς τίτλους (πανελλήνιους, περιφερειακούς και τοπικούς) σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε!

•Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογος ο οποίος έχει κατακτήσει τους περισσότερους ομαδικούς τίτλους στο σύνολο των σπορ (1.583 καταγεγραμμένους έως σήμερα). Εάν κάποιος προσθέσει και τους ατομικούς τίτλους (και εκεί πρώτος με διαφορά) το νούμερο γίνεται δυσθεώρητο. Χώρια οι περίπου 700 ανεπίσημοι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο σύλλογος (τουρνουά, ποδηλατικοί γύροι και αναβάσεις, σκοπευτικές εκδηλώσεις, αγώνες δρόμου κλπ.), που επίσης αποτελούν ρεκόρ.

•Ο Παναθηναϊκός είναι ο ελληνικός σύλλογος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο εξωτερικό καθώς και τις περισσότερες προκρίσεις, σε όλα τα σπορ.

•Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογος με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση αθλητών στις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ από όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που κρατούν το Τριφύλλι στην κορυφή. Παράλληλα, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες πρωτιές για τις οποίες ο Παναθηναϊκός μπορεί να υπερηφανεύεται. Είναι ο πρώτος σύλλογος που κατασκεύασε ποδοσφαιρικό γήπεδο (1922), ο πρώτος που κατασκεύασε κλειστό γήπεδο μπάσκετ (1960) ο πρώτος σύλλογος με ιδιόκτητο κλειστό κολυμβητήριο (1969), ο σύλλογος που εισήγαγε στη χώρα μας αρκετά, άγνωστα μέχρι εκείνη τη στιγμή, αθλήματα, ο πρώτος σύλλογος με σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών και πολλά άλλα… Είναι επίσης ο σύλλογος στο γήπεδο του οποίου σηκώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία, τέσσερις ημέρες πριν από την οριστική απελευθέρωση της Αθήνας, στις 8 Οκτωβρίου 1944. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο απ’ όλα τα υπόλοιπα... Και όπως παραδέχθηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Γεώργιος Ανδριανόπουλος, το 1963, στον εορτασμό των 55 ετών από την ίδρυση του Παναθηναϊκού:

«Ως επίσημος εκπρόσωπος του Ολυμπιακού θα ήθελα να αναγνωρίσω την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπήρξε και παραμένει πρωτοπόρος των αθλητικών εκδηλώσεων του τόπου μας και αποτελεί τον Σύλλογον των πρωταθλητών, την πεμπτουσίαν του ελληνικού αθλητισμού. Και δικαίως, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμησιν δι' όλους ημάς τους υπολοίπους και θα είναι τιμή και υποχρέωσις κάθε ελληνικού αθλητικού σωματείου να προσπαθήσει να πλησιάσει το αδιαφιλονίκητο μεγαλείο του Παναθηναϊκού»…

Την ίδια στιγμή, στην αίθουσα 13 του Παραδείσου, συνεχίζεται η λαμπρή εκδήλωση. Πλήθος αθλητών, προπονητών και παραγόντων βρίσκονται εκεί, την ώρα που στο βήμα δίνει λόγο ο, επί πολλά χρόνια γενικός γραμματέας του Τριφυλλιού και από τις σημαντικότερες παναθηναϊκές μορφές, Μιχάλης Παπάζογλου. Ο Απόστολος Νικολαΐδης, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε καταχειροκροτούμενος την ομιλία του, κάθεται δίπλα στους Παύλο, Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο. Δίπλα τους οι Λουκάς Πανουργιάς και Αντώνης Μαντζεβελάκης. Μπροστά τους, ο ιδρυτής, Γεώργιος Καλαφάτης. Ο Πέτρος Γκιουράνοβιτς μαζί με τον Μπλούη Διακάκη, τον Γιάννη Κωστόπουλο και τον Γιάννη Μαλακατέ, επίσης παρόντες. Ο Νίκος Καρακώστας τους συστήνει τον Δημήτρη Μούρτο και κάθονται όλοι μαζί. Λίγο πιο πέρα, σύσσωμη η ομάδα του 1930, με τον Γιόζεφ Κίνσλερ, τον Άγγελο Μεσσάρη, τον Αντώνη Μηγιάκη και τον ήρωα του πολέμου, Μίμη Πιερράκο.

Είναι και ο Λύσανδρος Δικαιόπουλος εκεί, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντώνης Βρεττός και Θανάσης Νίκαινας ιδιαίτερα ευδιάθετοι, θυμούνται ιστορίες από την Κατοχή, Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο παππούς, και αυτός παρών, αγκαλιάζει στοργικά τον συνονόματο εγγονό του και κάθεται δίπλα στον Ξενοφώντα Χατζησαράντο. Ο Φέρεντς Πούσκας, χαμογελαστός όπως πάντα, παρέα με τους Λάκη Πετρόπουλο και Γιάννη Κυράστα και δίπλα τους ο Ιωάννης Μοάτσος με τον Θόδωρο Βαρδινογιάννη. Βαγγέλης Πανάκης, Τάκης Λουκανίδης, Κώστας Λινοξυλάκης και Γιάννης Παπαντωνίου ακόμα μαθαίνουν τα κατατόπια... Σιωπηλός, αλλά με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη, ο Τάσος Στεφάνου, σφίγγει το χέρι του ιδιαίτερα φορτισμένου Ζαχαρία Πιτυχούτη, ο οποίος φοράει το χρυσό τριφύλλι στο πέτο, όπως πάντα... Παρόντες και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, γνωστοί για τα «πράσινα» αισθήματά τους, όπως οι Νίκος Κούρκουλος, Βασίλης Αυλωνίτης, Μελίνα Μερκούρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Χορν, Φρέντυ Γερμανός, Τζένη Καρέζη, Βίκυ Μοσχολιού, Νίκος Ξυλούρης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος Οικονομίδης, Γιώργος Μουζάκης, Παντελής Ζερβός, Μάνος Ξυδούς, Γιώργος Φούντας, ο άρτι αφιχθείς Θάνος Μικρούτσικος και άλλοι...

Έξω από την αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί πολλοί ανώνυμοι φίλαθλοι του Τριφυλλιού, οι οποίοι θέλουν και εκείνοι να πάρουν μια γεύση από τη γιορτή. Δεν χωρούν όλοι. Είναι χιλιάδες, εκατομμύρια... Άλλοι με κασκόλ, άλλοι με πανό, άλλοι με πράσινες φανέλες, τραγουδούν, φωνάζουν συνθήματα, αγκαλιασμένοι γελούν και κλαίνε από συγκίνηση, καθώς τους έρχονται στο νου, σαν φλας μπακ, στιγμές που τους χάρισε ο Παναθηναϊκός. Η αποθέωση του αντίπαλου πλέον «Μητσάρα» στον τελικό του Κυπέλλου το 1995 καθώς και η απόλυτη ησυχία στο πέναλτι εναντίον της Γκέτεμποργκ, δέκα χρόνια πριν, οι γυμνοί, από τη μέση και πάνω, που τραγουδούσαν μέσα στα χιόνια της Ναντ, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς στον Διαμαντίδη στη Βαρκελώνη το 2011, η αποθέωση αντίπαλης ομάδας (ΑΓΟ Ρεθύμνου) με «όλε» το 2007 στον τελικό Κυπέλλου μπάσκετ, οι 35.000 του συλλαλητηρίου στις 13 Απριλίου 2008, τα 1.000 και βάλε άτομα στο πάρκινγκ του Ο.Α.Κ.Α. («Κάποτε μας κρατούσες εσύ, τώρα σε κρατάμε εμείς»), ο πανηγυρισμός του Ντέγιαν στο Σ.Ε.Φ. το 1999, οι βολές του Κόντου με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, οι 30.000 στο κλειστό σε αγώνα Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα, και χιλιάδες άλλες στιγμές -μικρές ή μεγάλες- που μας έφτιαξαν ή μας χάλασαν τη μέρα και θα τις θυμόμαστε για μια ζωή.

Και ξαφνικά, το Τριφύλλι αλλάζει μορφή και γίνεται... «χόρτο μαγικό». Ο Άγιος Πέτρος, εκνευρισμένος από το «χαλασμό Κυρίου» που επικρατεί μέσα και έξω από την αίθουσα θα προσπαθήσει να κατευνάσει τα πλήθη λέγοντάς τους «Εδώ είναι ο Παράδεισος!». Δεν θα αργήσει, όμως, να έρθει συστημένη η απάντηση: «Κι η κόλαση εδώ!»

Η ομιλία του Μιχάλη Παπάζογλου θα κλείσει ως εξής:

«O Παναθηναϊκός, αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μίας ειδικής νοοτροπίας. Συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρουν υπό μιαν λίαν ιδιότροπον σκέψιν. Ημείς οι οποίοι εζήσαμεν και ηνδρώθημεν επί μίαν τεσσαρακονταετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μιάν ενδόμυχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν. Όλοι έχομεν την γνώμην και την ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία πραγματικά μεγάλη ιδέα, που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας, που θα ζη πάντα. Τα μέλη, οι αθληταί, τα συμβούλια παρέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός, όμως, θα παραμένη επί γενεάς γενεών εις την Αιωνιότητα».

Η αίθουσα θα σειστεί από τα χειροκροτήματα και πολλά ζευγάρια μάτια θα δακρύσουν. Και μετά... Ησυχία... Και ύστερα... «Τον ΠΑΟ μου, τον ΠΑΟ μου, τον αγαπώ!»... Όλοι θα γυρίσουν τα βλέμματά τους σε κάποια από τις πίσω θέσεις, εκεί όπου ένα ασπροπράσινο ριγέ κασκόλ έχει υψωθεί. Το κρατάει τραγουδώντας ο Οδυσσέας Καλογεράκης, παλιός οργανωτής της Θύρας 13, ο οποίος μόλις εισήλθε στην αίθουσα. Ένας ένας, όλοι οι παρευρισκόμενοι σιγοντάρουν στον τόσο γνώριμο σκοπό: «Και ποτέ δεν τον αφήνω-ποτέ δεν τον αφήνω-να παίζει δί- να παίζει δίχως οπαδούς. Κι όπου παίζει πάντα πάω-όπου παίζει πάντα πάω, να τόνε βλέ- να τόνε βλέπω να νικά. Τον Παναθηναϊκό μου, τον Παναθηναϊκό μου, τον ΠΑΟ μου, τον ΠΑΟ μου τον αγαπώ»...

Κάπου εδώ, η γιορτή στον Παράδεισο για τα 112 χρόνια του Παναθηναϊκού θα λάβει τέλος. Μια άλλη γιορτή, όμως, εδώ στη Γη, πρέπει να συνεχιστεί. Θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών όλων εκείνων που δε βρίσκονται πια εδώ; Θα είμαστε άξιοι συνεχιστές των ανθρώπων που έφτασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή;

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να κάθεται στο θρόνο του, ένα θρόνο που διάφοροι παραχαράκτες της Ιστορίας προσπαθούν να του αποσπάσουν; Η Ιστορία θα δείξει…

1908-2020, 112 χρόνια, and the show still goes on. Γιατί «ο Παναθηναϊκός, που είναι μια Ιδέα, είναι αθάνατος...»