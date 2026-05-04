Κουνάει... σεντόνι η Λιόν

Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Ligue 1 (32η) και η Λιόν είναι με το ένα... πόδι στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Με τη νίκη επί της Ρεν (4-2) στο «Γκρουπάμα» η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα ξέφυγε με +2 βαθμούς από την 4η Λιλ και +4 από τη σημερινή της αντίπαλο, οπότε την προσεχή αγωνιστική και στο εκτός έδρας ματς με την Τουλούζ θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» τουλάχιστον τη συμμετοχή της στους προκριματικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.

Ο Ουκρανός φορ, Ρομάν Γιάρεμτσουκ, που αγωνίζεται δανεικός στους «λιονέ» από τον Ολυμπιακό βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ σκόραραν ακόμη και οι Τολισό (πέναλτι), Μορέιρα και Έντρικ.