Ο Χρήστος Κόντης έγραψε ιστορία με το δεύτερο Κύπελλο σε τρία χρόνια!

Κύπελλο Ελλάδας Special: Ο Χρήστος Κόντης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά δύο Κύπελλα σε διάστημα τριών ετών. Και ο πρώτος Έλληνας προπονητής μετά από 44 χρόνια, που πανηγύρισε δεύτερο τίτλο. Ο Λάκης Πετρόπουλος το 1982 έπαιρνε το τρίτο του Κύπελλο. pic.twitter.com/799gUjq0Uo— soccer-base.gr (@SoccerbaseG) April 25, 2026