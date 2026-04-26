Ο Χρήστος Κόντης έγραψε ιστορία με το δεύτερο Κύπελλο σε τρία χρόνια!

Ο Χρήστος Κόντης οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον 50χρονο προπονητή να γράφει ιστορία στο Πανθεσσαλικό.

Όπως αναφέρει το soccerbase, ο Κόντης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά δύο Κύπελλα σε διάστημα τριών ετών, αφού είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2024 με τον Παναθηναϊκό και πλέον το 2026 με τον ΟΦΗ.

Παράλληλα, ο Κόντης έγινε και ο πρώτος Έλληνας προπονητής μετά από 44 χρόνια, που πανηγύρισε δεύτερο τίτλο, αφού ο Λάκης Πετρόπουλος το 1982 έπαιρνε το τρίτο του Κύπελλο.