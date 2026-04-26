Λανουά για το μέλλον του: «Δεν είναι απόφασή μου το αν θα συνεχίσω»

Ο Στεφάν Λανουά μετά το τέλος του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος παραχώρησε δηλώσεις, μιλώντας για το μέλλον του στην προεδρία της ΚΕΔ, εκφράζοντας και την περηφάνεια του για την εμφάνιση των διαιτητών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι περήφανος για αυτόν τον τελικό. Ήταν μεγάλο ματς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Είμαστε περήφανοι για την εμφάνιση των διαιτητών. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το έλεγξαν πλήρως. Είναι θαυμάσια νέα για την ομοσπονδία που υποστηρίζει την ιδέα να ορίζονται Έλληνες διαιτητές», επεσήμανε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής.

Για την παρουσία των Ελλήνων διαιτητών και το αν μπορούν να βρεθούν και σε ντέρμπι: «Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την ομοσπονδία, τον πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή που αποφάσισαν να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα και να δώσουν την ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές. Όλοι οι διαιτητές που ενεπλάκησαν στο Κύπελλο τα πήγαν περίφημα».



Για το μέλλον του στην ΚΕΔ: «Δεν είναι απόφασή μου. Είναι απόφαση της ομοσπονδίας και της Σούπερ Λίγκας. Αυτοί θα αποφασίσουν. Ακόμα και αν σταματήσω, με την ομάδα μου είμαι περήφανος για όλους και για ό,τι κάναμε αυτά τα δύο χρόνια».