Η περηφάνια του Κόντη και η τρομερή ατάκα του Φούντα για την γυναίκα του και το κύπελλο!

Όσα δήλωσαν οι Χρήστος Κόντης και Ταξιάρχης Φούντας μετά την σπουδαία επιτυχία του ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ στην Cosmote TV:

Για το αν υπάρχουν λόγια: «Είναι τρομερό το συναίσθημα. Κοιτάξτε τον κόσμο και τα παιδιά. Τρομερή προσπάθεια. Τα έδωσαν όλα στο γήπεδο, είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το άξιζαν. Με όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν. Είμαι περήφανος για όλους τους Κρητικούς».

Για το πάθος των Κρητικών: «Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Τι άλλο να πω; Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός. Νιώθω ότι είμαι 100 χρόνια εκεί. Από τα βάθη της καρδιάς μου τους ευχαριστώ. Πρέπει να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που εισέπραξα».

Για το αν άναψε φωτιά και μεγαλώνει: «Συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας. Να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο. Τρομερό να μπαίνεις απευθείας σε ομίλους. Όλο αυτό είναι καταπληκτικό που ζούμε. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο».

Η ατάκα του Φούντα:

«Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου. Το πήραμε, το πάμε στο Ηράκλειο και τέλος».