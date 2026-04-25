Η πορεία του ΠΑΟΚ προς τον τελικό: Από το σοκ της Λιβαδειάς, στον θρίαμβο κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Το SDNA καταγράφει την πορεία του ΠΑΟΚ έως τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος Betsson, σε μια διαδρομή που ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και εξελίχθηκε σε σαρωτική «ασπρόμαυρη» αντεπίθεση.

Αν και το πρώτο βήμα στις υποχρεώσεις του στον θεσμό, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έμοιαζε με ηχηρή «σφαλιάρα» που θα μπορούσε να τον αποσυντονίσει, η συνέχεια έμελλε να είναι τελείως διαφορετική.

Ο Δικέφαλος δοκιμάστηκε, όμως κατάφερε να βρει τις σταθερές του την κατάλληλη στιγμή, χτίζοντας μια αυτοπεποίθηση που αποδείχθηκε αλύγιστη στα μεγάλα ραντεβού που ακολούθησαν.

Το εντυπωσιακό σε αυτή τη διαδρομή ήταν η πολυφωνία της ομάδας, καθώς σχεδόν σε κάθε γύρο ένας νέος ήρωας έκανε την εμφάνισή του από το... μαγικό καπέλο (ή σκουφί) του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Εφιαλτική πρεμιέρα στην Λιβαδειά

Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, με τον Δικέφαλο να βιώνει την συγκεκριμένη φράση από... πρώτο χέρι στην πρεμιέρα της νεοσύστατης League Phase. Το ταξίδι στην Βοιωτία συνοδεύτηκε με ένα αποτέλεσμα που σόκαρε τους Θεσσαλονικείς και αποτέλεσε «καμπανάκι» για το ξεκίνημα της σεζόν.

4-1 και απρόσμενη ήττα από τον Λεβαδειακό, ο οποίος αιφνιδίασε τον -κατώτερο των προσδοκιών- ΠΑΟΚ, σε ένα αποτέλεσμα που αποτέλεσε την αφετηρία μιας... ιδιαίτερης περιόδου στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων».

Το καθήκον του με ΑΕΛ, «βάπτισμα» Μύθου

Η συνέχεια έφερε τον Δικέφαλο αντιμέτωπο με την ΑΕΛ. Σε μια περίοδο που το σύνολο του Λουτσέσκου εμφανίζονταν αναγεννημένο, επέβαλλε την απόλυτη κυριαρχία του κόντρα στην θεσσαλική ομάδα, έχοντας πετύχει ήδη τέσσερα γκολ με την συμπλήρωση μισής ώρας στο παιχνίδι.

​4-1 το τελικό σκορ, με τον Ανέστη Μύθου να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο βασικό σχήμα, να σκοράρει και να συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό της Τούμπας. ​

Το... έσωσε στις καθυστερήσεις κόντρα στον Άρη

Στο φινάλε της League Phase, ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τον Άρη. Ένα «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης που θα ξεχάσουμε γρήγορα, με τις δύο ομάδες να έχουν το μυαλό τους στο πρωτάθλημα.



Παρόλα αυτά, αν και βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι τις καθυστερήσεις, οι «ασπρόμαυροι» μίλησαν τελευταίοι και ισοφάρισαν σε 1-1 χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Στριμώχτηκε με Ατρόμητο, ύψωσε τείχος στα πέναλτι ο Μοναστηρλής!

Στη νοκ άουτ φάση, συνάντησε στον δρόμο του τον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες πούλησαν... ακριβά το τομάρι τους και δυσκολέψαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον ΠΑΟΚ.

1-1 το σκορ της κανονικής διάρκειας, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο Λουτσέσκου είδε έναν νέο ήρωα να βγαίνει μπροστά.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής, που βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μετά τις ιώσεις των Τσιφτσή και Μύθου, δικαίωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την επιλογή τους, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι και στέλνοντας τον Δικέφαλο στον προημιτελικό!

Κυρίαρχος στο Φάληρο και πρόκριση στα ημιτελικά!

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην μέχρι στιγμής πορεία του άκουγε στο όνομα του Ολυμπιακού. Νοκ άουτ αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον ΠΑΟΚ να εμφανίζεται διαβασμένος και ψυχωμένος για τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Μύθου και Οζντόεφ σκόραραν μέσα σε 15 λεπτά και έβαλαν τις βάσεις από νωρίς, με τον Δικέφαλο να διαχειρίζεται αριστοτεχνικά τον αγώνα και ουσιαστικά να μην βλέπει την εστία του να απειλείται, μέχρι και τις καθυστερήσεις.

0-2 το τελικό αποτέλεσμα στο Φάληρο, με τους Θεσσαλονικείς να «σφραγίζουν» το εισιτήριο της πρόκρισης για τα ημιτελικά.

2/2 νίκες με Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό

Πρώτη αποστολή στην Αθήνα. Ώριμος και μεθοδικός, ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Λεωφόρο με την νίκη (0-1), χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη, βάζοντας θεμέλια πρόκρισης για τον τελικό. Ωστόσο, η ρεβάνς στην Τούμπα έβγαλε στο προσκήνιο έναν νέο πρωταγωνιστή.

Ο Δημήτρης Χατσίδης ήταν καθοριστικός. Με ένα γκολ και μία ασίστ, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο στον Δικέφαλο, οδηγώντας τον στην επικράτηση με 2-0 και στον πολυπόθητο τελικό. Άλλος ένας πρωταγωνιστής, άλλη μια πρόκριση!

Σχεδόν δυόμισι μήνες μετά, και με το ιατρικό δελτίο να αποτελεί μόνιμο «πονοκέφαλο» για τον Λουτσέσκου, ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ κάνει την εμφάνιση του στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, στον σημερινό (25/4, 20:30) τελικό απέναντι στον ΟΦΗ.

Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα παραμένει. Θα καταφέρει ο Δικέφαλος να διατηρήσει την ίδια ανταγωνιστικότητα που τον έφερε μέχρι τον τελευταίο σταθμό της διαδρομής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson;