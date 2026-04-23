«Ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται να αγοράσει τη Μάριμπορ»

Πολύ πιθανό θεωρούν στη Σλοβενία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης να αγοράσει τη Μάριμπορ.

Έτοιμος να προσθέσει τη Μάριμπορ στο δίκτυο των ομάδων του φέρεται να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως γράφουν στη Σλοβενία. Ο Ατζούν Ιλικαλί δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές για την ομάδα και βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έχει εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας που έχει 16 πρωταθλήματα Σλοβενίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sportklub, ο Μαρινάκης θέλει να προσθέσει τη Μάριμπορ στο δίκτυο των ομάδων που έχει στην ιδιοκτησία του, μαζί με Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε.

Ο Έλληνας εφοπλιστής είναι ο πιο… δυνατός από τις επιλογές που έχουν παρουσιαστεί για τον σύλλογο, ενώ τον χαρακτηρίζουν ως πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία ποδοσφαίρου.

