Νίκι Μπατ για Γκαρνάτσο: «Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό»

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νίκι Μπατ, μίλησε για τον πρώην παίκτη της ομάδας, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο Μπατ, που τότε ήταν διευθυντής της ακαδημίας του συλλόγου, ανέφερε ότι γνώρισε καλά τον νεαρό Αργεντινό εξτρέμ.

«Ήμουν τότε διευθυντής της ακαδημίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον γνώρισα καλά. Ο Γκαρνάτσο ήταν πάντα λίγο αποστασιοποιημένος και είχε πολύ υψηλή άποψη για τον εαυτό του.

Πίστευε ότι είχε κάτι ξεχωριστό. Και όταν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, όλο αυτό του “ανέβηκε στο κεφάλι” πολύ γρήγορα. Έφτασε σε επίπεδο σούπερ σταρ υπερβολικά γρήγορα .Το καλύτερο πράγμα που έκανε η Γιουνάιτεντ ήταν να τον πουλήσει. Πέρα από την ικανότητά του — και έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλός, η συμπεριφορά του όσο ήταν στην ομάδα ήταν για μένα ντροπή. Όταν έφυγε, έδειξε πλήρη ασέβεια προς τους συμπαίκτες του και τον σύλλογο».