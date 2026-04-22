Sofascore: Το ασύλληπτο ματς του Πινέδα μέσα από αριθμούς - Ο Λατινοαμερικάνος με την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη! (pics)

Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα παιχνίδια του με την φανέλα της ΑΕΚ... ever πραγματοποίησε ο Ορμπελίν Πινέδα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με το Sofascore να τον βαθμολογεί με 9,1 που ειναι η υψηλότερη βαθμολογία για Λατινοαμερικάνο ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο!

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος της Ένωσης, έκανε ασύλληπτα πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου με αποτέλεσμα η γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης και στατιστικής να τον κατατάξει στην κορυφή.

Το Sofascore, χωρίζει την βαθμολόγηση στους Λατινοαμερικάνους παίκτες που αγωνίζονται στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκεί όπου ο Νίκο Παζ της Κόμο έχει βαθμολογηθεί με 8,4 και σε εκείνους που αγωνίζονται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατηγορία στην οποία ανήκει και ο Πινέδα ο οποίος όπως προείπαμε έχει πάρει 9,1 για τα όσα έκανε απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Μεξικανός άσος, ολοκλήρωσε το κυριακάτικο ντέρμπι με γκολ και ασίστ αφού είναι εκείνος που... δημιουργεί το 2-0 του Κοϊτά με την πάσα που του κάνει και αυτός που βάζει το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο 80ο λεπτό μετά από κλέψιμο της μπάλας με πίεση ψηλά και άριστο τελείωμα.

Από εκεί και πέρα οι αριθμοί του είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Ο Ορμπελίν Πινέδα ολοκληρώνει το ματς με τον ΠΑΟΚ με τέσσερις πάσες - κλειδιά (σ.σ. μία πάσα-κλειδί είναι η πάσα που οδηγεί σε σουτ από συμπαίκτη) και με το ασύλληπτο 93% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και 90% στο μισό του αντιπάλου, εκεί όπου ο βαθμός δυσκολίας να περάσεις μια πάσα ανεβαίνει. Οι παραπάνω επιδόσεις μαρτυρούν τον κομβικό ρόλο που είχε στη δημιουργία της ΑΕΚ καθώς αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο όλων των γραμμών και τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Ένωσης από τον άξονα.

Η προσφορά του όμως δεν σταματά εκεί. Κέρδισε τις 10 από τις 18 μονομαχίες που έδωσε, είχε 3 κερδισμένα τάκλιν στα 6 που επιχείρησε, μέτρησε 5 επανακτήσεις της μπάλας και είχε μόλις έξι χαμένες κατοχές την ώρα που όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ περνούσε από τα πόδια του. Και όλα αυτά, σε λιγότερο από 72 ώρες μετά το ματς απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο όπου και εκεί ήταν κυρίαρχος σε ολους τους τομείς με: 11 κερδισμένες μονομαχίες από τις 15 που έδωσε, 3/5 επιτυχ. ντρίπλες, 5 κερδισμένα φάουλ, 86% στις μεταβιβάσεις, 7 επανακτήσεις.