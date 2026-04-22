«Προτάσεις από Ολυμπιακό και Μπενφίκα για τον Ντε Φράι»

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ντε Φράι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι μνηστήρες για τον στόπερ της Ίντερ.

Το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι παραμένει ψηλά στις μεταγραφικές προτεραιότητες του Ολυμπιακού, με το 34χρονο αμυντικό να μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Αν και η προσοχή των «ερυθρόλευκων» είναι στραμμένη στη μάχη του τίτλου, ο μεταγραφικός σχεδιασμός «τρέχει» με τον Ολλανδό στόπερ να ενδιαφέρει.

Ο Ντε Φράι μένει ελεύθερος από την Ίντερ στις 30 Ιουνίου και παρόλο που υπήρχε μια βεβαιότητα ότι θα έφευγε οριστικά, οι «νερατζούρι» σκέφτονται να του κάνουν πρόταση να μείνει ακόμα έναν χρόνο, μιας και ο Ατσέρμπι αναμένεται να αποχωρήσει. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, με τον ίδιο πάντως να έχει στα χέρια του προτάσεις από τον Ολυμπιακό και την Μπενφίκα, τις οποίες ζυγίζει, για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 34χρονος αμυντικός αγωνίζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια στην Ίντερ και έχει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα.

