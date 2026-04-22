Στη Χαλάστρα ο ΠΑΟΚ Β, εντός έδρας «αποστολές» για Νέστο και Καβάλα

Με την υπόθεση παραμονή και υποβιβασμός να ξεκαθαρίζει το Σάββατο, καθώς ΠΑΟΚ Β και Νέστος Χρυσούπολης σώθηκαν, με την Καβάλα να αποχαιρετάει, οι δύο τελευταίες στροφές έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.
Σήμερα (22/4) θα διεξαχθεί η 9η αγωνιστική στα πλέι άου του Βόρειου Ομίλου, με τον Δικέφαλο να φιλοξενείται από τον Καμπανιακό, ενώ ο Νέστος θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννενα στη Χρυσούπολη και η Καβάλα τον Μακεδονικό στο «Ανθή Καραγιάννη».
Αναλυτικά το σημερινό (22/4) πρόγραμμα:
- 15:00 Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β
- 15:00 Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννενα
- 15:00 Καβάλα - Μακεδονικός