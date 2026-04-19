Με γκολάρες από Σερκί και Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 2-1 της Άρσεναλ στον «τελικό» του Etihad και κρατά τον τίτλο στα χέρια της.

Έτοιμη να κάνει μια ανατροπή που θα συζητιέται για χρόνια και να… δώσει ένα μεγάλο κάζο στην Άρσεναλ είναι η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Cityzens επικράτησαν στη ματσάρα-τελικό στο Μάντσεστερ με 2-1 και πλέον αν πάρουν το παιχνίδι που χρωστάνε [Κρίσταλ Πάλας] θα πιάσουν τους Gunners. Συνεχίζεται το θρίλερ μέχρι το φινάλε σε ένα πρωτάθλημα που δεν αποκλείεται να κριθεί στη διαφορά τερμάτων.

Ο αγώνας ξεκίνησε με… όλα για την Σίτι. Στο 4’ το πλασέ του Σερκί απλά πλάγια θέση κόντραρε στον Γκάμπριελ και πήγε στο δοκάρι, όμως ο Γάλλος «μάγος» έκανε τη ζημιά στην Άρσεναλ στο 16’ όταν έπειτα από κατέβασμα του Νούνες με το στήθος πέρασε ανάμεσα από 2-3 αντιπάλους και πλάσαρε με το δεξί στη γωνία. Το σύνολο του Πεπ έμοιαζε μια ταχύτητα πάνω, όμως 107 δευτερόλεπτα μετά το 1-0 ήρθε μια απίστευτη γκάφα. Την οποία έκανε ο Ιταλός keeper, Τζίτζιο Ντοναρούμα, ο οποίος καθυστερήσε να απομακρύνει, ο Χάβερτς έβαλε το πόδι του και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Η Σίτι είχε την κατοχή στη συνέχεια κόντρα στους Gunners που παρέμειναν οργανωμένοι και το πρώτο μέρος έφυγε με 1-1.

Στην επανάληψη, το υλικό ήταν πολύ περισσότερο σε ένα καθηλωτικό derby τίτλου. Στο 48’ ο Χάαλαντ με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και στο 60’ ο Χάβερτς έπειτα από πάσα του Όντεγκααρντ δεν κατάφερε να «παγώσει» το Μάντσεστερ σε μια τεράστια ευκαιρία. Στο επόμενο λεπτό η Άρσεναλ είναι νέα μεγάλη φάση όταν ο Έζε έκανε το πάρσιμο και εκτέλεσε με το αριστερό από το ημικύκλιο, όμως το δοκάρι στέρησε την ανατροπή από την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Τις δύο τρομερές φάσεις, η Άρσεναλ τις «πλήρωσε» στο 65’ όταν έπειτα από ομαδική προσπάθεια από τα αριστερά και γύρισμα του Ο’Ράιλι ο Χάαλαντ πέφτοντας πέτυχε το 23ο γκολ του στην PL για το 2-1.

Στο φινάλε, οι Gunners δεν είχαν κάτι να χάσουν, έπαιξαν περισσότερο ανοικτά και απείλησαν. Στο 73’ έπειτα από φάουλ ο Γκάμπριελ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Ο’Ράιλι και πήγε στο δοκάρι και στο 95’ στη φάση που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα δεδομένα στη «μάχη» του τίτλου, ο Τροσάρ έκανε τη σέντρα από δεξιά αλλά η κεφαλιά του Χάβερτς πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο και το 2-1 διατηρήθηκε.