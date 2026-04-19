Έτοιμη να κάνει μια ανατροπή που θα συζητιέται για χρόνια και να… δώσει ένα μεγάλο κάζο στην Άρσεναλ είναι η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Cityzens επικράτησαν στη ματσάρα-τελικό στο Μάντσεστερ με 2-1 και πλέον αν πάρουν το παιχνίδι που χρωστάνε [Κρίσταλ Πάλας] θα πιάσουν τους Gunners. Συνεχίζεται το θρίλερ μέχρι το φινάλε σε ένα πρωτάθλημα που δεν αποκλείεται να κριθεί στη διαφορά τερμάτων.
Ο αγώνας ξεκίνησε με… όλα για την Σίτι. Στο 4’ το πλασέ του Σερκί απλά πλάγια θέση κόντραρε στον Γκάμπριελ και πήγε στο δοκάρι, όμως ο Γάλλος «μάγος» έκανε τη ζημιά στην Άρσεναλ στο 16’ όταν έπειτα από κατέβασμα του Νούνες με το στήθος πέρασε ανάμεσα από 2-3 αντιπάλους και πλάσαρε με το δεξί στη γωνία. Το σύνολο του Πεπ έμοιαζε μια ταχύτητα πάνω, όμως 107 δευτερόλεπτα μετά το 1-0 ήρθε μια απίστευτη γκάφα. Την οποία έκανε ο Ιταλός keeper, Τζίτζιο Ντοναρούμα, ο οποίος καθυστερήσε να απομακρύνει, ο Χάβερτς έβαλε το πόδι του και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Η Σίτι είχε την κατοχή στη συνέχεια κόντρα στους Gunners που παρέμειναν οργανωμένοι και το πρώτο μέρος έφυγε με 1-1.
Στην επανάληψη, το υλικό ήταν πολύ περισσότερο σε ένα καθηλωτικό derby τίτλου. Στο 48’ ο Χάαλαντ με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και στο 60’ ο Χάβερτς έπειτα από πάσα του Όντεγκααρντ δεν κατάφερε να «παγώσει» το Μάντσεστερ σε μια τεράστια ευκαιρία. Στο επόμενο λεπτό η Άρσεναλ είναι νέα μεγάλη φάση όταν ο Έζε έκανε το πάρσιμο και εκτέλεσε με το αριστερό από το ημικύκλιο, όμως το δοκάρι στέρησε την ανατροπή από την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Τις δύο τρομερές φάσεις, η Άρσεναλ τις «πλήρωσε» στο 65’ όταν έπειτα από ομαδική προσπάθεια από τα αριστερά και γύρισμα του Ο’Ράιλι ο Χάαλαντ πέφτοντας πέτυχε το 23ο γκολ του στην PL για το 2-1.
Στο φινάλε, οι Gunners δεν είχαν κάτι να χάσουν, έπαιξαν περισσότερο ανοικτά και απείλησαν. Στο 73’ έπειτα από φάουλ ο Γκάμπριελ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Ο’Ράιλι και πήγε στο δοκάρι και στο 95’ στη φάση που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα δεδομένα στη «μάχη» του τίτλου, ο Τροσάρ έκανε τη σέντρα από δεξιά αλλά η κεφαλιά του Χάβερτς πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο και το 2-1 διατηρήθηκε.