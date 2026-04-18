Η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα προσλάβει άμεσα προπονητή - Δίνει την ευκαιρία στον Όγιος

Η Ίντερ Μαϊάμι μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο από τον πάγκο της, έδωσε τα προπονητικά ηνία στον πρώην προπονητή του Άρη και του Ατρόμητου, Γκιγέρμο Όγιος.

Όπως, μάλιστα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της αμερικανικής ομάδας δεν σκοπεύουν να βρουν άμεσα το επόμενο προπονητή τους, αφού θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στον Αργεντινό τεχνικό.

Ο Όγιος θα είναι υπεύθυνος για την ηγεσία της ομάδας και θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό του τους επόμενους μήνες πριν οι άνθρωποι της Ίντερ Μαϊάμι πάρουν την τελική απόφασή τους.