Η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα προσλάβει άμεσα προπονητή - Δίνει την ευκαιρία στον Όγιος

Όπως, μάλιστα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της αμερικανικής ομάδας δεν σκοπεύουν να βρουν άμεσα το επόμενο προπονητή τους, αφού θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στον Αργεντινό τεχνικό.
Ο Όγιος θα είναι υπεύθυνος για την ηγεσία της ομάδας και θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό του τους επόμενους μήνες πριν οι άνθρωποι της Ίντερ Μαϊάμι πάρουν την τελική απόφασή τους.
🚨🇺🇸 Inter Miami do not plan to appoint a new head coach in the short term.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2026
Guillermo Hoyos will be in charge of leading the team and will have the opportunity to prove himself over the coming months before the club makes a final decision. pic.twitter.com/zcRiNv5WYJ