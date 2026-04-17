Πορτογαλικά ΜΜΕ: Πάει για χειρουργείο ο Ιωαννίδης! (pic)

Ο τραυματισμός του Φώτη Ιωαννίδη δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο Έλληνας φορ και πλέον είναι πολύ πιθανό να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει πρόβλημα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου από τον περασμένο Νοέμβριο και είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2026 έχει καταγράψει μόλις 3 συμμετοχές, με τα νέα από τον τραυματισμό του μάλιστα να μην είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Όπως αναφέρει η «A Bola», το πιθανότερο σενάριο πλέον είναι ο Έλληνας φορ να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και λογικά δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας των «Λιονταριών».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ιωαννίδης μετράει μέχρι τώρα 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα, έχοντας ενταχθεί σε αυτή από το καλοκαίρι.