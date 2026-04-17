Τζώρτζογλου: «Ο τελικός Κυπέλλου θα είναι λιτός επειδή η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί»

Με αφορμή την επανεκλογή του στην προεδρία της ΕΠΣ Ηρακλείου ο Ν. Τζώρτζογλου μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 104,2 και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στον τελικό κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα είπε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ:

“Είναι τεράστια επιτυχία όταν βρίσκεσαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ δεν μπορώ να πω πολλά λόγια όμως μιλάει η καρδιά μου και η ψυχή μου. Πάνω από όλα το σημαντικότερο είναι ότι να διεξαχθεί ένας τελικός – γιορτή.

Δυστυχώς φέτος δεν μας επιτρέπουν οι καταστάσεις λόγω του πένθους της οικογένειας του ΠΑΟΚ και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτά τα παιδιά και τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πάμε σε μια λιτή διοργάνωση.

Θα πρέπει να είναι κάτι λιτό και όμορφο, σεβόμενοι το πένθος της ομάδας και του κόσμου του ΠΑΟΚ.

Καταφέραμε πέρυσι να διεξαχθεί ένας τελικός με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, με 60.000 ανθρώπους και αυτό είναι κάτι που οφείλεται και στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Θεωρώ πως και φέτος θα δούμε κάτι παρόμοιο και ας λείπουν τα γλέντια και οι χοροί”.

Για το αίτημα απουσίας “νεκρών ζωνών” είπε: “Το ήθελε η ΕΠΟ, το ήθελαν και οι δύο ομάδες όμως η αστυνομία ήταν αρνητική για προληπτικούς λόγους”.