Λίλο: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη»

Στην πλατεία Αγίου Τίτου του Ηρακλείου ήταν χθες το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Κλίντμαν Λίλο μίλησε για τον μεγάλο τελικό που ακολουθεί, τη δίψα του κόσμου, αλλά και την ετοιμότητα της ομάδας.

Αναλυτικά:

Για το τι σημαίνει για τον ΟΦΗ και συνολικά για την Κρήτη η παρουσία στον τελικό, ο Λίλο τόνισε: «Για την ομάδα και για όλη την Κρήτη είναι ένας μεγάλος θεσμός ο τελικός. Είμαστε back to back φέτος και ο στόχος μας είναι να το κατακτήσουμε. Είμαστε χαρούμενοι, αισιόδοξοι και περιμένουμε πώς και πώς να φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη».

Για την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα έχει πρώτα το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, χωρίς όμως να κρύβει την ανυπομονησία όλων για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ.

«Πρώτα απ’ όλα έχουμε το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Μετέπειτα είναι ο τελικός. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για τους στόχους μας και ο τελικός με τον ΠΑΟΚ προφανώς είναι κάτι που όλοι ανυπομονούμε. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς και ο στόχος μας είναι να το κατακτήσουμε», σημείωσε.

Στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον κόσμο του ΟΦΗ, ο Λίλο ζήτησε τη στήριξη των φιλάθλων τόσο στο προσεχές ματς με τον Λεβαδειακό όσο και στον μεγάλο τελικό: «Θέλουμε να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξουν. Πρώτα απ’ όλα στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, τους θέλουμε κοντά μας. Και μετέπειτα στο ματς με τον ΠΑΟΚ θέλουμε τη στήριξή τους, ώστε κι εμείς να κάνουμε το καθήκον μας».

