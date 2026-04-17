Κάρικ: «Σύντομα θα υπογράψει ο Μέινου»

Αλλαγή δεδομένων στην καριέρα του Κόμπι Μέινου, καθώς τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Νάπολι είχε δώσει τον Ιανουάριο τα χέρια με τον ατζέντη του, αλλά ο 20χρονος Αγγλος διεθνής μέσος άλλαξε γνώμη μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ και αποφάσισε τελικά να παραμείνει στο Όλντ Τραφορντ, όπως επιβεβαίωσε και ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων, Μάικλ Κάρικ: «Ναι οι επαφές προχωρούν και ο Κόμπι σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.»

Να σημειωθεί πως η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και το «Sky Sports» υποστηρίζει ολοκληρώθηκαν οι επαφές με τον μάνατζερ του για να επεκταθεί η συνεργασίας τους, που λήγει τον Ιούνιο του 2027, για τρία ακόμη χρόνια. Με το νέο συμβόλαιο του θα τετραπλασιάσει τις εβδομαδιαίες αποδοχές του στις 120 χιλιάδες λίρες.