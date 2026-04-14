Ο Λόβρεν θυμήθηκε το γκολ πρόκρισης επί της Ντόρτμουντ: «Έζησα το όνειρο κάθε οπαδού της Λίβερπουλ» (vid)

Το ιστορικό γκολ του Ντέγιαν Λόβρεν απέναντι στην Ντόρτμουντ, σαν σήμερα το 2016.

Η 14η Απριλίου 2016 έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ως η νύχτα που η Λίβερπουλ απέδειξε πως με πίστη και πάθος τίποτα δεν είναι αδύνατο, υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ. Σε μια περίοδο όπου οι «Reds» ακόμη προσπαθούσαν να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία, η πορεία τους στο Γιουρόπα Λιγκ αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δείγμα της δυναμικής που θα ανέπτυσσαν τα επόμενα χρόνια.

Στον επαναληπτικό προημιτελικό στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ βρέθηκε απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, την πρώην ομάδα του Κλοπ. Το ξεκίνημα ήταν καταστροφικό για τους γηπεδούχους, καθώς οι Γερμανοί προηγήθηκαν γρήγορα με 2-0, χάρη στα γκολ των Μχιταριάν και Ομπαμεγιάνγκ. Αν και η Λίβερπουλ κατάφερε να μειώσει προσωρινά, ο Ρόις έκανε το 1-3, βάζοντας την πρόκριση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Κι όμως, η αντίδραση ήταν συγκλονιστική.

Οι «Reds» δεν τα παράτησαν, πάλεψαν μέχρι τέλους και έφεραν το ματς στο 3-3, με το Άνφιλντ να δονείται. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό 4-4 δεν τους ευνοούσε λόγω των εκτός έδρας γκολ της Ντόρτμουντ. Η λύση ήρθε στις καθυστερήσεις: στο 91ο λεπτό, ο Ντέγιαν Λόβρεν με μια δυνατή κεφαλιά πέτυχε το 4-3, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν με ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά:

Πριν από 10 χρόνια, έζησα το όνειρο κάθε παιδιού φορώντας τη κόκκινη φανέλα.

Το να σκοράρω απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Γιουρόπα Λιγκ, μέσα στο Άνφιλντ — τα φώτα, ο θόρυβος, το Kop να βρυχάται καθώς επιστρέφαμε σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές που έχει ζήσει αυτός ο σύλλογος.

Εκείνο το γκολ, εκείνη η στιγμή, εκείνη η φανέλα της Λίβερπουλ… είναι χαραγμένα στην ψυχή μου για πάντα.

Ακόμη μου προκαλούν ανατριχίλα.

Ευχαριστώ κάθε συμπαίκτη, κάθε οπαδό και όλους όσοι έκαναν εκείνη τη βραδιά μαγική.

Αυτό είναι για τις αναμνήσεις που δεν σβήνουν ποτέ.