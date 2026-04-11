Αιγάλεω: «Καμπάνα» αφαίρεσης έξι βαθμών

Η τιμωρία αφορά οικονομικές εκκρεμότητες προς τους ποδοσφαιριστές Χριστοδουλή και Μπάμπη.

Το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε την αφαίρεση έξι βαθμών από το Αιγάλεω για χρέη στους ποδοσφαιριστές Γιώργο Χριστοδουλή και Πάρη Μπάμπη, που εξασφαλίσαν αποφάσεις επιβολής και ενεργοποίησης ποινών.

Η διοργανώτρια αρχή στην επίσημη ιστοσελίδα της εφάρμοσε την ποινή και το Αιγάλεω από τους 26 έχει υποχωρήσει στους 20 βαθμούς.

Το «Σίτι» καλείται να τακτοποιήσει άμεσα τις υποχρεώσεις της σε διαφορετική περίπτωση η αφαίρεση των βαθμών θα οριστικοποιηθεί και το έργο του Αιγάλεω που μετέχει στα play out, για παραμονή στη Σούπερ Λιγκ 2, θα δυσκολέψει.

Η βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε