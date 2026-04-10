Έσπασαν το αμάξι του Χριστοβασίλη στα Γιάννενα

Με σημαντικές φθορές βρήκε το πολυτελές όχημά του ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, Γιάννης Χριστοβασίλης.

Αρκετά θερμό, σε πολλά επίπεδα, αναμένεται να είναι το φετινό καλοκαίρι που θα ακολουθήσει τον υποβιβασμό του ΠΑΣ Γιάννινα στη Γ’ Εθνική.

Δυο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής των φιλάθλων του ΠΑΣ είναι ο πρόεδρος της γιαννιώτικης ΠΑΕ Παναγιώτης Χριστοβασίλης και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χριστοβασίλης. Χωρίς ακόμη να έχει διασταυρωθεί εάν συνδέεται το περιστατικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας άγνωστοι δράστες προκάλεσαν υλικές φθορές στο αυτοκίνητο του Γιάννη Χριστοβασίλη στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα "Πρωινός Λόγος".

Ο γιος του αείμνηστου Γιώργου Χριστοβασίλη οδηγεί το τζιπ του πατέρα του μετά το θάνατό του και τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν στα Γιάννενα καθώς η σύζυγος του είναι από την πόλη των Ιωαννίνων. Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε οδό στους Αμπελόκηπους και το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας υπέστη σημαντικές υλικές φθορές και ζημιές, πλησίον του σπιτιού των πεθερικών του, που μένουν στα Γιάννενα.

Ο παθών Γιάννης Χριστοβασίλης μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων και κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για το περιστατικό. Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια και το αρμόδιο Τμήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Π.Λ.” μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει στοιχεία που να δείχνουν συσχέτιση με τον ΠΑΣ Γιάννινα, όμως δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο.

Να σημειωθεί πως ήταν προγραμματισμένη την Μεγάλη Τρίτη (07/04) στις 14:00 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα στα γραφεία της ΠΑΕ στο ΠΕΑΚΙ. Ο Γιάννης Χριστοβασίλης βρέθηκε, όχι όμως και ο Παναγιώτης Χριστοβασίλης. Λόγω μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά το Πάσχα, την Τρίτη 28 Απριλίου στις 14:00.