ΠΑΟΚ: «Επτά τελικοί - Πάμε όλοι μαζί!» (pics)

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πλήρες πρόγραμμα του μέχρι το τέλος της σεζόν, με 6+1 τελικούς να απομένουν σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Γνωστό έγινε το «ασπρόμαυρο» πρόγραμμα, που περιλαμβάνει τα έξι ντέρμπι των φετινών πλέι οφ, αλλά και τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Πρώτη και τελευταία υποχρέωση πριν το Πάσχα το εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό (5/4 19:00), ενώ ο Απρίλης θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια (19/4 18:00), αλλά και τον αγώνα του Πανθεσσαλικού κόντρα στον ΟΦΗ (25/4 20:30).

Τέσσερις ακόμα τελικοί μέσα στον Μάιο, δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό (3/5 19:00 στην Τούμπα) και 10 του ίδιου μήνα στο Φάληρο (19:30), ενώ η σεζόν θα ολοκληρωθεί με το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ της 13ης Μαίου (19:30) και το παιχνίδι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό (17/5 19:30).

