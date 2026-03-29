Το ποδόσφαιρο ως πολεμικό παιχνίδι

Το ποδόσφαιρο έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά ως ιδεολογικός κρατικός μηχανισμός. Είτε σε δημοκρατίες είτε σε δικτατορίες. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Οι εποχές άλλαξαν και μπήκαμε σε παιχνίδι ηγεμονικής πίεσης, όπως αυτό που παίζεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Την ώρα που η σύρραξη στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, το ποδοσφαιρικό διακύβευμα αφορά στο Μουντιάλ. Το Ιράν αρχικά απείλησε ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Λος Αντζελες και στη συνέχεια δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει την Αμερική, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα προγραμματισμένα ματς του Ιράν είναι δύο στο Λος Αντζελες και ένα στο Σιάτλ. Ηδη έχει ζητήσει από τη FIFA να μεταφέρει τους αγώνες της Εθνικής του ομάδας στο Μεξικό, το οποίο ως συνδιοργανωτής είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει το Ιράν.

Η FIFA δεν έδειξε να βρίσκεται στη μέση της αντιπαράθεσης, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε ότι ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων δεν μπορεί ν’ αλλάξει γιατί ήδη έχουν πουληθεί εισιτήρια και υφίστανται συμφωνίες με τους χορηγούς. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ευθέως ότι η ζωή και η ασφάλεια των Ιρανών ποδοσφαιριστών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή και μόνο η δήλωση του Αμερικανού προέδρου θα έπρεπε να κάνει τη FIFA περισσότερο διαλλακτική στο θέμα του προγράμματος, αλλά φαίνεται ότι ο Ινφαντίνο έχει αναλάβει πολλές δεσμεύσεις έναντι του Τραμπ μετά την απονομή-επινόηση του Βραβείου Ειρήνης.

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου που θ’ αρχίσει το Μουντιάλ, μπορεί να τελειώσει και ο πόλεμος. Όμως επειδή κανίς δεν μπορεί να το εγγυηθεί, η FIFA είναι υποχρεωμένη στο συνέδριό της, που θα γίνει στα τέλη Απριλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι η Εθνική ομάδα του Ιράν δεν πρέπει να ταξιδέψει στην Αμερική και να προτιμηθεί ως τόπος διεξαγωγής των αγώνων της το Μεξικό. Πόσο μάλλον που οι Ιρανοί απειλούν ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποσύρουν την ομάδα τους από τη διοργάνωση, κάτι που έχει να συμβεί σε Μουντιάλ από το 1950.

Στην αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες χρησιμοποιούνταν για να σταματήσουν οι πόλεμοι. Η εκεχειρία στη σύγχρονη εποχή έχει πάει περίπατο, δίνοντας τη θέση της σε μια απίστευτη διπλωματική διελκυστίνδα. Κάτι σαν ισορροπία τρόμου μέσα από το ίδιο το ποδόσφαιρο, το οποίο σε τίποτα δεν φταίει γι’ αυτό.

Το κακό είναι ότι τόσο η FIFA, όσο και η UEFA, παρότι διακηρύσσουν ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Οι υπερεθνικοί ποδοσφαιρικοί παράγοντες αναμειγνύουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και τις δικές τους φιλοδοξίες με πολιτικές διευθετήσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς. Στην ουσία οι ίδιοι πλήττουν καίρια το άθλημα, το οποίο θα έρεπε να βρίσκεται έξω από τέτοιες συζητήσεις.